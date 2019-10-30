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أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يستقبل مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة

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أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يستقبل مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة

أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يستقبل مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=792356
المناطق _ خالد الضبيبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة محمد بن عبدالله السحيمي .وفي بداية الاستقبال تسلّم سموه تقريرا عن أعمال فرع هيئة الرقابة والتحقيق ، واطلع سموه على سير العمل الرقابي, واستمع إلى إيجازٍ عن الخطط والبرامج المستقبلية التي تقوم بها هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة وعلاقتها بالأجهزة الحكومية الأخرى، كما اطلع سموه على ما تبذله الهيئة في سبيل الرقابة على تحسين الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، والجهود التي بذلها فرع الهيئة في مجال التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية في الجهات التابعة للفرع في منطقة الحدود الشمالية .‏وأعرب السحيمي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على متابعته المستمرة لأداء القطاعات المختلفة ودعمه المتواصل لتحسين الأداء الإداري .

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