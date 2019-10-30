مركز الموهوبات بتعليم القصيم يقدم برامج تطويرية للإبداع

يحرص مركز الموهوبات التابع لإدارة الموهوبات بالإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم على تقديم خدمات الرعاية الشاملة للطالبات الموهوبات في مختلف المواهب كما يقدم برامج إثرائية نوعية تهدف إلى تنمية الإمكانيات العلمية والتقنية والبحثية والابتكارية وتهيئة الطالبات للتقدم في ميادين الإبداع المختلفة .

وتحظى الطالبات الموهوبات باهتمام من الإدارة العامة من خلال الارتقاء بجودة البرامج الإثرائية في المركز وتوفير البيئة المناسبة للموهوبات عبر القاعات المهيأة والمجهزة بكافة التجهيزات لصقل مهارات الطالبات وإكسابهن إمكانات علمية وفكرية تعنى بتطوير القدرات والمهارات الذاتية وصناعة الشخصية الإبداعية لتحقيق الطموحات المرسومة لبناء مستقبل يعتمد على المواهب المتميزة ، وتحفيز الطالبات للمشاركة بالمسابقات المحلية وتأهيلهن لتمثيل المملكة بالمسابقات العالمية لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020.

وأوضحت مديرة مركز الموهوبات ابتسام المحضار أن المركز حقق نجاحات كبيرة في تقديم الخبرات التعليمية والتربوية للموهوبات والمبدعات بدعم من إدارة الموهوبات،سعياً للتميز في بناء جيل مبدع مبتكر ، كما يحتضن المواهب من خلال تقديم عدد من البرامج الإثرائية كالتفكير الابداعي والبحث العلمي والقيادة وبرنامج ( STEM) وبرنامج مواهب خاصة (ROBORT ) ،وبرنامج التوعية ورحلتي مع الوراثة والبحث المستقل وغيرها من البرامج المتنوعة والتي يستفيد منها أكثرمن 700 طالبة، كما تم تدريب أكثر من 300 طالبة للمشاركة بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2020، بالإضافة إلى تدريب 61معلمة في مركز الموهوبات برياض الخبراء لتدريب الطالبات الموهوبات في المدارس التابعة للمكتب .

لافتة أن دور مركز الموهوبات لا يقتصر على الفترة الصباحية حيث تم وضع خطط تنفيذية تدريبية للبرامج الاثرائية المسائية مستهدفة طالبات مدارس التعليم العام المسجلات عبر بوابة موهبة.