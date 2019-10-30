د. سهل عبدالجواد: يحقق نقلة نوعية للجامعات ويعزز مكانتها التعليمية والبحثية والمجتمعية

المناطق _ الدمام

أعرب مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. سهل بن نشأت عبدالجواد عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اعتماد نظام الجامعات الجديد.

وقال إن نظام الجامعات الجديد يسهم في تطبيق مرتكزات رؤية 2030 من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي، كما يعكس مضامين الرؤية في مجال التعليم ويساعد على إقرار التخصصات والبرامج وفق أولويات التنمية ومقتضياتها.

وأوضح أنه يحقق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة.

وأضاف أن النظام الجديد يخفض الكلفة التشغيلية للجامعات ويساعد على تنمية مواردها وتوفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها، مشيراً إلى أنه يحقق نقلة نوعية للجامعات ويزيد قدرتها على مواجهة التحديات المعاصرة ومواكبة التطور السريع الذي يشهده التعليم العالي وتوفير بيئة خصبة للإبداع والابتكار والتطوير.

وقال إنه يساعد على رفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي ويعزز مكانتها التعليمية والبحثية والمجتمعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن النظام الجديد يرفع جودة مخرجات التعليم ويزيد فعالية البحث العلمي وينمي الشراكة المجتمعية ويزيد المواءمة بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل واحتياجاتها المتجددة.

وقال إن جامعة الملك فهد تضع رصيد خبراتها وتجاربها وما تضمه من كفاءات وقدرات فيما يخدم نظام الجامعات الجديد وتنفيذه على أرض الواقع وتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة من تطبيقه.