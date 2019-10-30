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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية كينيا

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية كينيا

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية كينيا
http://almnatiq.net/?p=792377
المناطق _ واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد عبدالغني محمد خياط .
كما حضره من الجانب الكيني ، معالي وزير المالية والتخطيط أوكور كاناشوياتاني، ومعالي وزير البترول والتعدين جون مونيس، ومعالي وزير الصناعة والتجارة والتعاون بيتر مونيابيتر جاتيرو ، ومعالي وزير الطاقة تشارلز كيتير، وسفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر أوقيقو.

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