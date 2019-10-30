بلدية الورود الفرعية بتبوك تضبط أكثر من 300 منتج مخالف

المناطق _ تبوك

كثف القسم النسائي ببلدية الورود الفرعية التابعة للإدارة العامة للبلديات الفرعية بأمانة منطقة تبوك خلال الفترة الماضية الجولات التفتيشية على المشاغل والمطاعم ومحلات التجميل والأسواق النسائية أسفرت عن ضبط 323 منتجا مخالفا.

وأوضح المشرف العام على البلديات الفرعية بالأمانة المهندس عبدالعزيز خلف العنزي أن المخالفات التي رصدها القسم النسائي في جولاته تنوعت بين استخدام أدوات ومواد مجهولة المصدر وعدم وجود رخصة لمزاولة المهنة وانتهاء الشهادات الصحية للعمالة وعدم وجود أجهزة تعقيم بالإضافة إلى جمع أنشطة مختلفة في منشأة واحدة مؤكداً تطبيق لائحة الغرامات البلدية بحق المخالفين مع اتخاذ الإجراءات اللاحقة التي سيتم اتخاذها اذا تكررت المخالفات.

وأكد ” العنزي ” أن القسم النسائي في البلديات الفرعية يعمل على تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة ودورية على المرافق التجارية وذلك بتوجيهات من أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق للوقوف ميدانياً على الملاحظات وضبطها في حينها وتطبيق اللوائح والأنظمة على جميع المخالفين داعياً جميع المواطنين والمقيمين للمساهمة في الإبلاغ عن المخالفات عبر نظام البلاغات الموحد”940″.