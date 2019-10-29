وكيل امارة منطقة الباحة يكرم المحاضرين بدورة التأثير القيادي الباحة

المناطق _ الباحة

كرم وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف احمد بن صالح السياري , بمكتبه في الإمارة اليوم المحاضرين بمعهد الادارة العامة الدكتور / تركي بن قاعد العتيبي والدكتور / راجي بن مسايل السواري والأستاذ / بدر المالكي الذين شاركوا في الحلقة التطبيقية ” التأثير القيادي ” و التي نظمتها إدارة التطوير الإداري بالإمارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة. وأكد السياري في كلمته خلال التكريم أهمية عقد مثل هذه البرامج التي تلبي حاجات الموظفين بما يعود عليهم بالنفع في مجال عملهم,

واكد حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على استمرار مثل هذه البرامج التدريبية لرفع وتطوير قدرات موظفي الإمارة والإدارات الحكومية المختلقة بالمنطقة, وصقل مواهبهم, مع أهمية التنوع في الدورات التدريبية حسب ما تقتضيه حاجة العمل والموظف وطبيعة عمله. من جهتهم عبر المحاضرون عن بالغ شكرهم وتقديرهم على التوجيهات السديده من سمو أمير منطقة الباحة والتى تهدف الى رفع قدرات الموظفين ومدراء الادارات الحكومية بالباحة وذلك للرقي بالعمل مؤكدين بان امارة الباحة تعتبر من الجهات المتميزة حسب التصنيف من خلال تخصيص وتجهيز قاعات التدريب والحرص على إقامة الدورات وربطها بواقع العمل والحاجة الفعلية والتدريب على راس العمل مقدمين شكرهم لوكيل الإمارة على تكريمهم . بدوره أبان مدير عام إدارة التطوير الإداري بالإمارة سالم بن فايز الغامدي أن الدورة التي استمرت ثلاثة أيام, استهدف مجموعة من القياديين من الإدارات الحكومية بالمنطقة مدنيين وعسكريين , لافتاً النظر إلى أن الإدارة تعتزم مستقبلاً تنفيذ جملةً من البرامج التطويرية والتدريبية وفقا لتوجيهات سمو امير منطقة الباحة ،

حضر التكريم مدير عام العلاقات العامة بامارة المنطقة عبدالله بن علي العبدلي .