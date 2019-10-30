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كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر تُشارك بالأسبوع العربي للكيمياء

كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر تُشارك بالأسبوع العربي للكيمياء

منطقة الرياض
سمو نائب أمير منطقة جازان يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة

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منطقة تبوك

كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر تُشارك بالأسبوع العربي للكيمياء

كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر تُشارك بالأسبوع العربي للكيمياء
http://almnatiq.net/?p=792425
وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

تواصل كلية الآداب والعلوم بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في محافظة وادي الدواسر ، مُشاركتها في الأسبوع العربي للكيمياء ، من خلال منصة أقامتها في النادي العلمي بإدارة تعليم المحافظة .

وأوضح وكيل كلية الآداب والعلوم الدكتور عبدالله الدوسري ، أن الكلية  تُنفذ خلال مشاركتها العديد من الفعاليات من ابرزها إتاحة الفرصة لطلاب المدارس للمشاركة في تجارب كيميائية حية ، تبين لهم أهمية بعض المواد التي يتعاملون معها بشكل يومي في الحياة،  كما قدمت الكلية مجموعة من أوراق العمل ، ونظمت ندوة علمية كان موضوعها ” التلوث البيئي وطبقة الأوزون ”  ومحاضرة بعنوان “رحلة الجدول الدوري عبر التاريخ “ ، وعرض لبعض التجارب المسلية عن الكيمياء وعرض لفرص العمل المستقبلية لخريجي تخصص الكيمياء.

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