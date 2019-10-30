كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر تُشارك بالأسبوع العربي للكيمياء

وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

تواصل كلية الآداب والعلوم بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في محافظة وادي الدواسر ، مُشاركتها في الأسبوع العربي للكيمياء ، من خلال منصة أقامتها في النادي العلمي بإدارة تعليم المحافظة .

وأوضح وكيل كلية الآداب والعلوم الدكتور عبدالله الدوسري ، أن الكلية تُنفذ خلال مشاركتها العديد من الفعاليات من ابرزها إتاحة الفرصة لطلاب المدارس للمشاركة في تجارب كيميائية حية ، تبين لهم أهمية بعض المواد التي يتعاملون معها بشكل يومي في الحياة، كما قدمت الكلية مجموعة من أوراق العمل ، ونظمت ندوة علمية كان موضوعها ” التلوث البيئي وطبقة الأوزون ” ومحاضرة بعنوان “رحلة الجدول الدوري عبر التاريخ “ ، وعرض لبعض التجارب المسلية عن الكيمياء وعرض لفرص العمل المستقبلية لخريجي تخصص الكيمياء.