الهيئة الملكية بالجبيل تنظم مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لطب الأطفال بمشاركة 39 متحدثاً وطرح أكثر من 40 ورقة علمية

المناطق _ الجبيل الصناعية

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية في نوفمبر المقبل مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لطب الأطفال بحضور ومشاركة 39 متحدثاً من العديد من المستشفيات التخصصية والتعليمية بالمملكة العربية السعودية وذلك عبر تقديم أكثر من ٤٠ مشاركة علمية حيث يستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من ٢٨ – ٣٠ نوفمبر 2019م بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف وطرح أبرز وآخر المستجدات الطبية الحديثة وذلك عبر تقديم أكثر من ٤٠ مشاركة علمية متخصصة في أمراض طب الأطفال.

وسيتطرق المؤتمر في محاضراته الطبية المقدمة إلى التعريف عن أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض التغذية وسوء الامتصاص وأمراض الغدد الصماء والسمنة والسكري لدى الاطفال وأمراض الدم الوراثية وأمراض الكلى ، بالإضافة إلى أن المؤتمر سيناقش أيضاً أمراض المراهقين وطب الاطفال العام والحالات الطارئة والإسعافيه لطب الاطفال.

وسيتناول المتحدثين المشاركين في مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لطب الأطفال في أوراق العمل المقدمة أمراض الدم الوراثية لدى الأطفال ، وأمراض الصدرية والربو ، وأمراض القلب والاوعية الدموية ، وأمراض الخدج والحضانة ، والامراض ذات الخطورة العالية ومستجداتها في كيفية العناية المركزة.

الجدير بالذكر أنه سوف يعتمد المؤتمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 30 ساعة من الساعات الطبية وتعتبر ساعات طبية معتمدة ومقدمة للممارسين الصحيين والطلبة المتخصصين في مجال الصحة.