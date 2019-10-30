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العوج : المشاريع السعودية رسالة أمل للمواطن اليمني

السفير آل جابر: الشعب اليمني في قلب واهتمام القيادة السعودية

السفير آل جابر: الشعب اليمني في قلب واهتمام القيادة السعودية
http://almnatiq.net/?p=792435
المناطق _ الرياض

أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن المواطن اليمني والشعب اليمني في قلب واهتمام قيادة وشعب المملكة .
وأضاف السفير آل جابر خلال لقاء مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتورنجيب العوج بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمدينة الرياض الثلاثاء أن البرنامج يهتم في المقام الأول بتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية لها دعماً للشعب اليمني من خلال التعاون مع الحكومة اليمنية، والسلطات المحلية في مختلف المحافظات.
وقال السفير آل جابر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل بجديّة من خلال مكاتب البرنامج التنفيذية على أرض اليمن، والتي تهدف لسرعة وجودة التنفيذ، وذلك لمنح المواطن اليمني فرص عمل بشكل فعّال، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني.
وأشار آل جابر بقوله: لدينا ورشة عمل ستقام في الأيام القادمة بين المملكة ممثلة بالبرنامج، بمشاركة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية اليمنية ورجال التنمية والاقتصاد لوضع دراسات حول استراتيجية تنمية وإعمار اليمن بشكل شامل، وأيضاً المساهمة في وضع الأولويات الرئيسة، ودفع المانحين الدوليين سواء الدول أو المنظمات لدعم التنمية في جميع المحافظات اليمنية.
وأجاب السفير على سؤال صحفي عن مطار مأرب بقوله: أنجزنا عدة مراحل من مشروع مطار مأرب، وتم خلال المرحلة الأولى اختيار الموقع بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في مأرب، وعمل مخطط المشروع والذي تم تصميمه من شركة أمريكية متخصصة في تنفيذ المطارات العالمية، وخلال المرحلة الثانية تم تجهيز وإعداد الموقع والذي تم تسويره بالكامل وجاهز لعملية التنفيذ، وفي المرحلة الثالثة سيتم التوقيع مع الاستشاري وهذا جزء من جودة عمل البرنامج.
وأوضح السفير: «في القريب العاجل سنعلن عن توقيع العقد مع الشركة المنفذة للمطار والتي يجب أن تمتلك الخبرة الكافية في مجال إنشاء المطارات».
وبحث الجانبان خلال اللقاء الاتفاقية الموقعة بين البرنامج والوزارة، واستعرضا أبرز المستجدات فيما يخص مشاريع التنمية والإعمار داخل الجمهورية اليمنية.
من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، ” إن المشاريع السعودية رسالة أمل للمواطن اليمني، والسلام تأتي من خلال التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين للالاف من الشباب من خلال هذه المشاريع الكبيرة والعملاقة”، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع ليس الأول ولن يكون الأخير، مشيداً بالتنسيق الدائم بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والمملكة ممثلة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومعتبراً اجتماع اليوم بأنه يجسد ثمار الجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج من خلال تنمية العديد من المحافظات.
وأضاف الوزير العوج: خلال اللقاء تم استعراض العديد من المشاريع والتي تم تدشينها ووضع حجر الأساس لها أو المخطط لإنشائها في مختلف القطاعات، ولعل مشروع طريق العبر يجسد الشراكة الحقيقة بين البرنامج والحكومة اليمنية، كذلك مشاريع التنمية التي تم دشنها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال مكاتب البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية.
وأكد الوزير على أهمية الشراكة بين المملكة واليمن من خلال المشاريع التنموية العملاقة وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، موضحاً بأن القطاع الخاص سيعاد تأهيله وتفعيله وأن القطاع الخاص شريك في التنمية.
وأضاف العوج: تطرق اللقاء إلى مشاريع المطارات المستقبلية مثل مطار الغيضة، والذي سيتم تدشينه خلال الفترة القادمة، وكذلك تطرقنا لمطار مأرب.
وأكد الوزير على أن العلاقة بين حكومتي وشعبي البلدين علاقة تاريخية، ودور وسائل الإعلام هام في إبراز هذه الشراكة السعودية اليمنية الحقيقية لتنمية الأرض والإنسان.
وفي إجابة على سؤال صحفي قال: هناك العديد من التسهيلات للجانب الاستثماري، ولدينا تحد كبير في عودة المستثمرين اليمنيين إلى اليمن، وفيما يتعلق بإعادة الاعمار وتأهيل البنية التحتية، أكد أهمية الشراكة التاريخية بين رجال الأعمال في المملكة واليمن، مشيراً إلى أن الفترة القادمة كفيلة في إظهار مشاريع كبيرة.
وبيّن الوزيرالعوج أن التنسيق مستمر مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتحديد الأولويات وتدشين المشاريع، موضحاً أن مشاريع المملكة في الجمهورية اليمنية متعددة وبكافة المجالات، وتلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير العوج على الأثر الإيجابي الذي احدثته منحة المشتقات النفطية السعودية في إنهاء معاناة المواطن اليمني، وانعكاسها إيجاباً في استمرار التيار الكهربائي بمختلف المحافظات اليمنية، بالإضافة لأثر الوديعة السعودية والتي عززت الاقتصاد اليمني وأثرت في استقرار العملة اليمنية.

 

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