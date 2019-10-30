شراكة استراتيجية بين وزارة الاتصالات و “جولي شيك” لدعم التجارة الإلكترونية في المملكة

المناطق _ الرياض

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم للتعاون في الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز التبادل المعرفي، مع شركة ” جولي شيك ” , حيث تعتزم الشركة ضخ استثمارات جديدة في المملكة، لتعزيز جهودها بشكل شامل في بناء منظومة رقمية متكاملة محلية، في إطار التزامها بتعزيز الشراكات المحلية مع الجهات المعنية بما فيها الهيئات الحكومية.

وقام بتوقع مذكرة التفاهم وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان ، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة جولي شيك آرون لي، بحضور معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وذلك على هامش مشاركة الشركة في الدورة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تنعقد في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر في مدينة الرياض, تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -.

وأوضح الدكتور الثنيان أن هذه الاتفاقية النوعية تأتي ضمن إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة حديثا من مجلس الوزراء ، التي تضمنت جذب الشركات الأجنبية في المجالات ذات الأولوية وتوطين خِدْماتها، مؤكدا أنه سيكون لها أثر إيجابي في إيجاد الفرص الوظيفية وتوطين التقنيات العالمية، إضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية من شباب وفتيات الوطن في مجالات رقمية واعدة تكسبهم الخبرات في التجارة الإلكترونية وإدارة مراكز البيانات، ومراكز الاتصال، والحلول المالية الإلكترونية.

وقال ” إن استقطاب مثل هذه الشركات العالمية سيعزز التنافسية في السوق عبر دعم توسع الخِدْمات اللوجستية للمتاجر الإلكترونية والخِدْمات الرقمية المتنوعة التي تمكن المملكة من اغتنام فرصة محورها الإستراتيجي في ربط القارات الثلاث ” ، لافتا النظر إلى أن عمليات الشركة تُعد ثمرة ناجحة للتعاون الإستراتيجي بين البلدين، ونموذجا مهما للأعمال الصينية في المملكة المعتمد على الكوادر البشرية السعودية والبنية التحتية والتقنية المتنامية.

من جهته أشاد آرون لي، بالشراكة الإستراتيجية بين الشركة والوزارة، التي توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات، معبراً عن تقديره لدعم المملكة الكبير لعمليات الشركة، مؤكدًا أن الشركة تعمل وَفْق رؤية إستراتيجية مستدامة تعتمد على التوسع والتطوير المستمر لعملياتها لتصبح المملكة منصة انطلاق إقليمية للشركة في المنطقة.

وقال ” نفذت شركتنا وعودها المستقبلية بالتوسع والتطوير المستمر لعملياتها في المملكة، وقدمت مساهمات كبيرة لتعزيز وجودها في الاقتصاد الرقمي السعودي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وسنواصل العمل الجاد لتفعيل بيئة الأعمال الفريدة في المملكة كنافذة إشعاع لمنظومة متكاملة للتجارة الإلكترونية في المنطقة “.

وبناءً على الاتفاقية فإن “جولي شيك” ستشارك آليات التقنية المبتكرة مع الوزارة، وتبذل جهوداً مكثفة لرفع مستوى وظائف المستودعات المحلية وزيادة سعة التسليم وتوسيع شبكة التوصيل الوطنية، وتنوي الشركة التوسع بتدابير تيسير الخِدْمات اللوجستية بهدف رفع مستوى وظائف المستودعات والحصول على تراخيص تسليم الميل الأخير (LMD) بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ، وأحرزت الشركة تقدماً ثابتاً في البنية التحتية لـ “Fintech” في المملكة كواحدة من أعمدتها لإنشاء النظام البيئي الرقمي المحلي، من خلال الترويج لحلول الدفع الرقمية التي توفرها منصة الشركة للدفع الإلكتروني “جولي بي”، ومن جانبها ستوفر الوزارة الدعم لجهود “جولي بي”.

وتعمل جولي شيك على زيادة توطين جودة الخِدْمات المقدمة عبر إنشاء مركز اتصال لخدمة العملاء في المملكة على عدة مراحل، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية للبيانات الضخمة، بهدف بناء بنية تحتية رقمية متكاملة في مجالات متعددة منها البيانات الضخمة والحوسبة السحابية لتوفير الخِدْمات والتطبيقات المتنوعة في المملكة خلال الثلاث السنوات القادمة لدعم عملية التحول الاقتصادي الرقمي في السعودية.