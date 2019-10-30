فضية وبرونزية لسيدات قوى الأخضر في دورة رياضة المرأة بالكويت

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حققت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى ذوي الإعاقة زهراء آل طالع الميدالية البرونزية في منافسات رمي الجلة في مسابقات الإعاقة الحركية التصنيف 53 ضمن منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت.

ونالت مزنة النصار الميدالية الفضية بحصولها على المركز الثاني في سباق 5000 متر .

وتختم غداً منافسات كرة القدم الصالات حيث سيلعب المنتخب السعودي مع نظيره الإماراتي ضمن الجولة الأخيرة في ختام منافسات اللعبة بالدورة والتي شارك بها المنتخب السعودي بثمان منتخبات.