المنتخب السعودي لرفع الأثقال يصل المملكة بعد الإنجاز الآسيوي

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وصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال إلى الدمام بعد فراغها من المشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال التي اختتمت منافساتها بالعاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ والتأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020، بعد اعتماد احتساب نقاطها في التأهل الفردي للرباعين المشاركين في هاتين البطولتين.

وكان في استقبال البعثة السعودية عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال جاسم آل وحيد التي ضمت الرباعان علي العثمان المتوج بذهبيتي الخطف والمجموع وفضية النتر بمنافسات وزن 89 كجم ببطولة آسيا للشباب تحت 17 سنة، و زميله نواف المزيدي المتوج ببرونزية النتر بمنافسات وزن 67 كجم ببطولة آسيا للناشئين تحت 20 سنة، وتحت قيادة فنية من المدير الفني للأخضر الدكتور خالد قرني ومدير المنتخبات أحمد عسيري.

ويواصل الأخضر السعودي استعداده للبطولة العربية للناشئين والشباب والكبار التي من المزمع إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية في أواخر شهر ديسمبر المقبل، ويطمح فيها أبطال الأخضر في المنافسة على لقب البطولات العربية بجميع الفئات بالاستمرار و التأكيد على زعامة الأثقال السعودية على المستوى العربي في السنوات الأخيرة الماضية.