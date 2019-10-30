كم سيحصل “المخبر” الذي أبلغ الأميركيين عن مكان البغدادي؟

المناطق - وكالات

من المرجح أن يحصل العميل المتخفي الذي قدم معلومات مهمة أدت إلى العثور على مخبأ وعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها، وفقما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن العميل الذي كان عضوا في تنظيم داعش وسهّل تحركات البغدادي في سوريا، وساعد في الإشراف على ترتيب مخبئه في سوريا.

وقتلت القوات الأميركية الخاصة البغدادي في غارة على مخبئه ليل الأحد الماضي، بحسب ما أفادت السلطات الأميركية.

وقالت الصحيفة إن المخبر كان موجودا وقت الغارة، وتم إخراجه وعائلته من المنطقة بعد يومين.

ومن المرجح أن يحصل الرجل الذي لم تكشف عن هويته، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.

وإلى جانب تحركات البغدادي، كان المخبر على علم بتفاصيل مخبأ البغدادي غرفة غرفة، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن الاستخبارات الكردية هي التي عثرت على المخبر الذي وصفه مسؤول بأنه من العرب السنة وانقلب على التنظيم المتشدد بعد أن قتل أحد اقاربه.

وبعد ذلك حول الأكراد اسمه إلى الأميركيين الذين امضوا أسابيع في التحقق من مصداقيته قبل أن يغتنموا الفرصة خلال الشهر الماضي ويشنوا الغارة على مخبأ البغدادي، بحسب الصحيفة.