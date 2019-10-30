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فتح بوابة القبول الموحد لبرنامج الدبلوم الصباحي بتقنية البنات بتبوك للفصل الثاني للعام 1441هـ

فتح بوابة القبول الموحد لبرنامج الدبلوم الصباحي بتقنية البنات بتبوك للفصل الثاني للعام 1441هـ
http://almnatiq.net/?p=792502
المناطق- تبوك :

أعلنت الكلية التقنية للبنات بتبوك عن فتح بوابة القبول الموحد للراغبات في التقديم على برنامج الدبلوم الصباحي من خريجات الثانوية العامة أو ما يعادله للالتحاق بالفصل التدريبي الثاني للعام 1440 / 1441هـ.
وأوضحت مديرة القبول و التسجيل ريا العلوي أن الكلية تبدأ في استقبال الراغبات بالتسجيل في التخصصات المتاحة والمتمثلة في الدعم الفني وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة وتقنيات الويب ، والإدارة المكتبية والمحاسبة والتسويق والعناية بالشعر والعناية بالبشرة والمكياج.
وأشارت إلى أن موعد التسجيل يوم الأحد 1441/3/13هـ وفق الخطة الزمنية المحددة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر بوابة القبول الموحد للتسجيل https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ كما يمكن للمتقدمات الدخول على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمناهج بالمؤسسة لمعرفة الخطة التدريبية وتواريخ التقديم ومدة البرامج التدريبية عبر الرابط https://cdd.tvtc.gov.sa/ .
وأفادت أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تمنح مكافأة شهرية للمتدربات بواقع مكافأة شهرية للمتدربة المنتظمة مقدارها ألف ريال وللمتدربة المتميزة 2000 ريال كما تمنح للمتدربات من ذوي الاحتياجات الخاصة مكافأة مقدارها 1500 ريال للمتدربة ذات الإعاقة المتوسطة ومكافأة مقدارها (ما يعادل راتب الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة) للمتدربة شديدة الإعاقة.

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