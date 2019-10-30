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جمعية العمل التطوعي بتبوك وفرع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد يوقعان مذكرة تفاهم

جمعية العمل التطوعي بتبوك وفرع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد يوقعان مذكرة تفاهم
http://almnatiq.net/?p=792508
المناطق- تبوك :

وقعت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك وفرع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد بالمنطقة اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الأهداف النبيلة التي تقدمها المؤسسة والمشاركة المجتمعية والتنسيق بين الجهتين.
ومُثل الجمعية في توقيع المذكرة رئيس مجلس الإدارة محمد بن عبدالعزيز العودة فيما وقعها عن فرع المؤسسة مدير الفرع ناجي بن زارع اودريهم وذلك في مقر الجمعية.
وجاءت أبرز النقاط التي حملتها هذه المذكرة المشاركة في الفعاليات والبرامج كالدورات التدريبية أو الأعمال الخيرية بين الطرفين بعد الاتفاق بينهما وتفعيل البرامج والمعارض التوعوية والندوات من خلال الفرق التطوعية والتي تعمل تحت مظلة جمعية العمل التطوعي بالإضافة لحث منسوبي فرع مؤسسة مساجد من موظفين ومتطوعين للتسجيل لدى قاعدة بيانات الجمعية لاعتماد ساعاتهم التطوعية.

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