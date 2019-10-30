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ولي العهد يلتقي دولة رئيس وزراء جمهورية بوركينافاسو

ولي العهد يلتقي دولة رئيس وزراء جمهورية بوركينافاسو
http://almnatiq.net/?p=792532
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية بوركينافاسو السيد كريستوف جوزيف ماري دابيري.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات التنموية والتعاون في مكافحة الإرهاب.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو وليد الحمودي.
فيما حضر من جانب بوركينافاسو معالي وزير التجارة والصناعة والصناعات الحرفية هارونا كابوري، وسفير جمهورية بوركينافاسو لدى المملكة مانسا اونتانا وعدد من المسؤولين.

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