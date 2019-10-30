قررت مؤسسة النقد العربي السعودي خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس من 2.50% إلى 2.25% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس من 2% الى 1.75% ، على أن يتم العمل بهذا القرار فوراً .
وتأتي التعديلات بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي.
مؤسسة النقد تُخفِّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس من 2.50% إلى 2.25% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس من 2% الى 1.75% ، على أن يتم العمل بهذا القرار فوراً .
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