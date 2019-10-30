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مؤسسة النقد تُخفِّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

مؤسسة النقد تُخفِّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس
http://almnatiq.net/?p=792544
المناطق - واس

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس من 2.50% إلى 2.25% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس من 2% الى 1.75% ، على أن يتم العمل بهذا القرار فوراً .
وتأتي التعديلات بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي.

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