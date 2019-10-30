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صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة عالمية

صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة عالمية
http://almnatiq.net/?p=792549
المناطق - وكالات

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن النجم المصري محمد صلاح ينافس ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في العالم خلال 2019.

وأوضح المصدر أن الجائزة، التي يتم تقديمها في مدينة دبي الإماراتية، سيتنافس عنها كل من فان ديك وساديو ماني وأليسون بيكر ومحمد صلاح وليونيل ميسي وبرناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو، الذي توج بالجائزة آخر 3 سنوات.

وسيتم خلال الحفل نفسه إعلان الفائز بجائزة أفضل مدرب خلال السنة الحالية، حيث تشهد القائمة تواجد كل من يورغن كلوب (ليفربول) وفرناندو سانتوس (البرتغال) وإريك تين هاغ (أياكس) وجمال بلماضي (الجزائر).

كما سيجري تتويج “أفضل فريق في السنة”، من بين ليفربول وأولمبيك ليون وأياكس أمستردام.

وذكرت “ماركا” أن حفل إعلان وتقديم الجوائز سينظم يوم 29 ديسمبر في أحد فنادق منطقة “جميرا” الشهيرة في دبي.

وكان “الدون” قد توج بنسخة الجائزة الماضية، بعد أن ساهم في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، قبل انتقاله إلى يوفنتوس في صفقة ضخمة الصيف الماضي.

كما أحرز ديدييه ديشان جائزة أفضل مدرب في العالم، بعد أن قاد منتخب فرنسا للتتويج بكأس العالم في روسيا.

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