تدشين مضمار المشاة في الخرج

المناطق - اشرف العصيمي

دشن محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي مضمار المشي بطريق الملك سلمان تقاطع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحضور رئيس بلدية محافظ الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري ورئيس المجلس البلدي الدكتور مصلح العنزي.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندس عامر بن منصور العجمي وكيل البلدية للمشاريع عن مراحل المشروع وعن فكرة الممشى الصحي الذي نفذ لأول مرة في الخرج.

وقدم الماضي شكره وتقديره لبلدية الخرج ممثلة برئيس البلدية و وكالة المشاريع وكافة الأقسام على جهودهم ومتابعتهم لتنفيذ المشاريع التي تخدم كافة فئات المجتمع، مشيدا بالمضمار الذي يعد واحدا من أبرز المشاريع الحيوية التي يستفيد منها الأهالي كمتنفس وموقع لممارسة رياضة المشي لاسيما وأن موقعه يعتبر ملتقى لعدة أحياء ما يجعل الوصول له سهلا.

يذكر ان مضمار المشاة يبلغ طوله 1335م وبعرض 20م ويحتوي على خدمات إضافية روعي في التصميم وضع موافق للسيارات ومصليين للرجال والنساء إضافة إلى دورات المياة والمشروع تم تصميمة بشكل احترافي روعي فيه وضع مسارين للمشي الصحي بطول 25م للممشى الواحد وذلك وفقاً للمعايير العلمية والصحية .

