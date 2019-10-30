محافظ القطيف يترأس اجتماع المجلس المحلي

برئاسة محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي خالد عبدالعزيز الصفيان عقد المجلس المحلي جلسته الأولى لدور الانعقاد الخامس للسنة التاسعة عشر صباح اليوم (الأربعاء) ، حيث بدأ الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وحثهم على أهمية الوقوف الميداني على تنفيذ المشاريع التنموية ومتابعة نسب إنجازها إنفاذاً لأمر صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسموه نائبه حفظهما الله .

بعد ذلك بدأ سكرتير المجلس باستعراض محاور الاجتماع وهي : عرض المبادرات وأبرز المشاريع التنموية المعتمدة في ميزانية العام ١٤٤١هـ ،

حيث عرض كل من رئيس البلدية ومدير مكتب التعليم ومدير إدارة المياه بالمحافظه ومدير مستشفى القطيف المركزي أبرز المبادرات والمشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها مع تحديث نسب إنجازها.

وفي ختام الجلسة أكد المحافظ على أهمية الزيارات الميدانية للمشاريع التنموية وحث مديري الدوائر الحكومية بدقة المتابعة لجودة تنفيذ المشاريع وتذليل كافة العقبات التي قد تؤخر تنفيذها .

كما اكد ايضاً على أهمية توحيد الجهود واتخاذ كافة الاحتياطات والاستعدادات الازمه لقرب موسم الأمطار والتواصل والتنسيق الدائم مع الدفاع المدني فيما يضمن المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات وبما يحقق السلامة العامة من كافة المخاطر وأهمية تواجد جميع القيادات المعنية في المحافظة على رأس العمل عند هطول الأمطار وحالة الطوارئ لا قدر الله التي تستدعي ذلك والتواجد ميدانيا وتظافر الجهود إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله- ومتابعتهما الدائمة والحرص في ذلك.

واتخذ المجلس بعد ذلك التوصيات اللازمة بشأن تلك المبادرات والمشاريع التنموية لرفعها لمقام إمارة المنطقة الشرقية .