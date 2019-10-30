أمير الشرقية يطلع على التقرير السنوي الخامس والخمسين لمؤسسة النقد

المناطق - فهد المريخي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير قطاع التأمين والعمل على تعزيز المالية العامة للدولة، ومن خلال أدوات الدين، والأدوات المالية.

وأوضح سموه خلال اطلاعه على التقرير السنوي الخامس والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة عملت منذ تأسيسها على الحفاظ على متانة القطاع المالي، وتطوير القطاع المصرفي وقطاع التأمين ودعم سياسات المالية العامة، مبيناً أن ذلك يتضح من خلال التقارير السنوية التي تصدرها المؤسسة، مشيراً سموه لما شهدته العملة السعودية من تحديثات شملت إضافة علامات أمنية، والعمل على استقرار سعر الصرف وتوفير العملات عالية الطلب، مشيداً سموه بما حققته المؤسسة من استقرار للنظام النقدي والمالي، رغم الظروف الاقتصادية والسياسية التي أصابت الدول حول المملكة، إلا أن المؤسسة استطاعت بتمكن قدراتها البشرية من تجنيب المملكة العديد من المخاطر، كما اطلع سموه على إصدار المؤسسة عن تاريخ العملات السعودية، منذ نشأة المملكة وحتى العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- والذي شهد نقلات نوعية في مجال إصدار وطباعة العملة السعودية، متمنياً سموه لمنسوبي المؤسسة التوفيق.

من جهته عبرمدير عام فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بالمنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن عبدالله النعيم عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ قيمة، وكلمات محفزة، وحرص سموه على دعم أعمال

فرع المؤسسة بالمنطقة، مشيراً أن المؤسسة بفضل الله ثم بفضل توجيهات القيادة الحكيمة حققت عدداً من المنجزات ولله الحمد، مؤكداً حرصه ومنسوبي المؤسسة على بذل كافة الجهود للإسهام الفاعل في تنمية وتطوير القطاع المالي والنقدي، والرقابة على قطاعي المصرفية والتأمين.