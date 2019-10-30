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وكيل أمين الشرقية للتعمير والمشاريع يقوم بجولة تفقدية لمحطات تصريف مياه الأمطار

وكيل أمين الشرقية للتعمير والمشاريع يقوم بجولة تفقدية لمحطات تصريف مياه الأمطار

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وكيل أمين الشرقية للتعمير والمشاريع يقوم بجولة تفقدية لمحطات تصريف مياه الأمطار

وكيل أمين الشرقية للتعمير والمشاريع يقوم بجولة تفقدية لمحطات تصريف مياه الأمطار
http://almnatiq.net/?p=792570
المناطق - الدمام

قام وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا صباح اليوم الأربعاء الموافق 2/ 3/1441هـ بجولة تفقدية لعدد من محطات تصريف مياه الأمطار في محافظة الخبر والدمام ، وذلك من أجل الوقوف على جاهزية هذه المحطات والوقوف على تجربة تشغيل هذه المحطات من خلال غرفة التحكم والمراقبة بالمحطات، إضافة الى التأكد من نظافة هذه المحطات، والتي تأتي ضمن خطط أمانة المنطقة الشرقية واستعداداتها لمواسم الأمطار، رافقه في الجولة مدير عام التشغيل والصيانة المهندس خالد بن فهد المغلوث وفريق إدارة تصريف مياه الأمطار، والمقاول والاستشاري.

و شملت الجولة أربع محطات في الخبر وهي محطة الخبر الشمالية ومحطة الخبر المركزية وإسكان الخبر ومحطة الراكة، فيما شملت الجولة زيارة محطات الدمام محطتي الجنوبية ١ والجنوبية٢ ومحطة الغربية ١، واستمع “المهندس عصام الملا ” خلال الجولة لشرح حول جاهزية العمل في هذه المحطات لتصريف مياه الأمطار، ووقف على تجربة تشغيل مضخات التصريف وجاهزيتها لتصريف مياه الأمطار، ومدى القدرة الاستيعابية لها، واطلع على جاهزية غرف التحكم، والتي ضمن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار، كما تفقد خلال الجولة على عدد من مشاريع تصريف مياه الأمطار التي تنفذها أمانة الأمانة حاليا، واطلع على سير العمل فيها ونسب الانجاز.

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