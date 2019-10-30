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“التعليم” تنفي إلغاء مكافآت الطلاب بنظام الجامعات الجديد

“التعليم” تنفي إلغاء مكافآت الطلاب بنظام الجامعات الجديد
http://almnatiq.net/?p=792593
المناطق - الرياض

نفت وزارة التعليم الأنباء المتداولة عن إلغاء مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية، بعد النظام الجديد للجامعات الذي أعتمد مساء أمس «الاثنين» من مجلس الوزراء.

وقال متحدث الوزارة للتعليم العالي طارق الأحمري : إن النظام الجديد للجامعات لم يتطرق للمكافآت الجامعية، ولن يتغير فيها شيء، والأخبار المتداولة حول ذلك غير صحيحة.

يذكر أن المكافآت الجامعية تصرف لطلاب وطالبات الجامعات الحكومية بكافة تخصصات مرحلة «البكالوريوس»، حيث يصرف مبلغ 1000 ريال لطلاب التخصصات العلمية والصحية، ويصرف مبلغ 850 ريالًا لطلاب التخصصات النظرية، ويحسم منها مبلغ 10 ريالات لصندوق الطلاب شهريًا، بالإضافة إلى صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 10%.

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