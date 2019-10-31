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وظائف إدارية شاغرة في جامعة شقراء

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وظائف إدارية شاغرة في جامعة شقراء

وظائف إدارية شاغرة في جامعة شقراء
http://almnatiq.net/?p=792611
المناطق - الرياض

دعت جامعة شقراء الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من المرتبة الخامسة حتى التاسعة وللراغبين في التقدم عليها يكون ذلك من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية : www.mcs.gov.sa.
ويبدأ التقديم على الوظائف من الأحد إلى الخميس القادمين، وذلك بالدخول عبر منظومة جدارة.
والفئات المستهدفة بالتقديم هي : خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف), وخريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، وخريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، فيما الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية, والأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، واجتياز المقابلة الشخصية.
ويمكن الاطلاع على الوظائف المعلن عنها بالدخول على الموقع : http://newspaper.su.edu.sa/?p=5223 .

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