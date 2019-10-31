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رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات: نظام الجامعات الجديد انعكاس حقيقي لرؤية 2030

رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات: نظام الجامعات الجديد انعكاس حقيقي لرؤية 2030

أبرز المواد

رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات: نظام الجامعات الجديد انعكاس حقيقي لرؤية 2030

رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات: نظام الجامعات الجديد انعكاس حقيقي لرؤية 2030
http://almnatiq.net/?p=792614
المناطق - الرياض

نوه سعادة رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الأستاذ الدكتور خالد بن صالح المزيني بصدور الموافقة الكريمة على نظام الجامعات الجديد والذي سيسهم في تحسين أداء التعليم الجامعي وتحقيق مكتسبات استراتيجية تتواكب مع ما تعيشه قطاعات الدولة من تطور ونهضة في كافة المجالات. مقدمًا شكره وتقديره باسمه واسم جميع منسوبي الاتحاد لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله على ما تحظى به الجامعات من دعم واهتمام كبيرين. مؤكدًا على أن النظام الجديد انعكاس حقيقي لمضامين رؤية المملكة 2030، وتوجهات القيادة الرشيدة في تحقيق الأهداف التنموية.

وأوضح الدكتور المزيني بأن النظام حظي بمتابعة حثيثة من قبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي مما أسهم ولله الحمد في اعتماده وصدور الموافقة عليه. مضيفًا بأن النظام يُعد نقلة استراتيجية للجامعات نحو تمكينها من تنويع مصادر التمويل، وتغطية احتياجاتها المالية، عبر الاستفادة من البحوث والدراسات النوعية، والخدمات الاستشارية، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية تحقيقًا للتوجه في تحقيق الاستدامة.

وأشار رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية إلى أن مضامين النظام الجديد تدعم التوجه الحالي لتطوير الاتحاد الرياضي والرياضة الجامعية والمتمثلة في رفع نسبة الممارسين للأنشطة الرياضية في المجتمع وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليميًا وعالميًا، وتحويل منظومة العمل في الاتحاد إلى نظام مؤسسي ليكون بيت خبرة في مجاله، وإيجاد نموذجًا وطنيًا للرياضة الجامعية يتوائم مع أفضل الممارسات الدولية، من أجل تحقيق تمثيل دولي يلائم مكانة وإمكانات المملكة، وكذلك لترتفع نسبة المشاركين في الرياضات الجامعية بجميع مستوياتهم وأهدافهم، وتتحقق فيها عدالة الفرص بين الجنسين وبين الممارسين.

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