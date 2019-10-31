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أمانة عسير تنجز مشاريع درء أخطار السيول في لعصان والبديع والموظفين بنسبة 100 %

أمانة عسير تنجز مشاريع درء أخطار السيول في لعصان والبديع والموظفين بنسبة 100 %
http://almnatiq.net/?p=792616
المناطق - عسير

أنجزت أمانة منطقة عسير مشاريع صيانة شبكات تصريف السيول للأمانة في مواقع متفرقة من مدينة ابها بنسبة 100%.

في هذا الإطار أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على أنه قد تم تنفيذ هذه المشاريع في مناطق العصان والبدايع وحي الموظفين بقيمة بلغت 12 مليون ريال.

مشيراً إلى أن أهمية تلك المشاريع تكمن في صيانة شبكات تصريف المياه، وذلك تحسبا لأي طارئ حيث أن هذه المشاريع تعتبر من أساسيات البنية التحتية التي تحقق تطلعات الأمانة في تحسين هذه الشبكات بما يكفل قيامها بدورها في تصريف مياه الأمطار والسيول.

من ناحية أخرى ذكر الحميدي أن هذه المشاريع تساهم بفعالية كبيرة في حماية المناطق السكنية والطرق من أخطار السيول مع تجنب الأضرار البشرية أو المادية ، منوها إلى أن الأمانة تنفذ حزمة من المشروعات التنموية بمواقع مختلفة بمدينة أبها ، التي تهدف من خلالها إلى تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين عبر استراتيجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية ضمن أعمال الأمانة لاحتواء مياه الأمطار ودرء أخطارها التي قد تنجم عن تدفق السيول بكثافة في مواسم الأمطار، وتوسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول التي تخدم مواقع و أحياء متفرقة بمدينة أبها .

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