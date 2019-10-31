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أمانة عسير تنشئ قاعدة بيانات الكترونية للعقارات البلدية المؤجرة وغير المؤجرة

أمانة عسير تنشئ قاعدة بيانات الكترونية للعقارات البلدية المؤجرة وغير المؤجرة

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أمانة عسير تنشئ قاعدة بيانات الكترونية للعقارات البلدية المؤجرة وغير المؤجرة

أمانة عسير تنشئ قاعدة بيانات الكترونية للعقارات البلدية المؤجرة وغير المؤجرة
http://almnatiq.net/?p=792617
المناطق - عسير

تستعد أمانة منطقة عسير ممثلة “بوكالة الاستثمار وتنمية الإيرادات” لعمل قاعدة بيانات الكترونية تخص العقارات البلدية المؤجرة، وغير المؤجرة أفاد بذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبينا أن الهدف من ذلك هو التعرف على المواقع الاستثمارية بالنسبة للزمان والمكان عند الحاجة اليها.

وكشف الحميدي عن أهمية البرنامج في حصر أكثر من 4 الاف عقار في منطقة عسير والبلديات التابعة لها.

مبينا أنه قد تم توفير البرنامج من قبل الوزارة والعمل جاري عليه حاليا من قبل استشاري متخصص في هذا البرنامج وتكليف موظفين بعملية الحصر وتوفير كافة المعلومات وانزال المواقع على GBS مما يساهم في معرفة الأمانة قيمة وعدد الأصول التابعة لها بالعودة الى هذا البرنامج مما يوفر الوقت والجهد ويقدم معلومات واحصائيات كاملة عن العقود وتفاصيلها ومواعيد انتهائها.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن جهود الأمانة، والبلديات لحصر هذه المواقع “فئة أ وفئة ب ” موضحا أن هذا الحصر يأتي ضمن تفاعل أمانة عسير مع مشروع منبثق من مبادرة الوزارة “مدينتي 2018” والمعمم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.〉

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أمانة عسير تنشئ قاعدة بيانات الكترونية للعقارات البلدية المؤجرة وغير المؤجرة

أمانة عسير تنشئ قاعدة بيانات الكترونية للعقارات البلدية المؤجرة وغير المؤجرة

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