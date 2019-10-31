جامعة بيشة تستضيف اللقاء التعريفي بلائحة الذوق العام

المناطق - عسير

تنفيذا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير -حفظه الله-، استضافت جامعة بيشة الثلاثاء (1 ربيع الأول 1441هـ) اللقاء التعريفي بلائحة الذوق العام تزامناً مع بدء تطبيق اللائحة، بحضور سعادة محافظ بيشة الأستاذ محمد بن سعيد بن سبرة وعدد من مسؤولي وقيادات المحافظة والأهالي ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وحاضر في اللقاء الذي عُقد بقاعة الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات بالجامعة، سعادة وكيل جامعة بيشة الدكتور مهدي بن علي القرني وسعادة مدير إدارة تعليم بيشة الأستاذ نايف بن سلطان الهاجري، وقد تناول اللقاء التعريف بنصوص لائحة الذوق العام وأبرز المخالفات المشمولة في اللائحة الصادرة عن وزارة الداخلية مثل ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة والملابس الداخلية وثياب النوم، أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية، أو تُسهم في إثارة النعرات، أو تروّج للرذيلة وتعاطي الممنوعات.