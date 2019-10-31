وفاتان و5 إصابات يباشرها الهلال الأحمر بالجوف على طريق حائل

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تعرض سبعة أشخاص لإصابات متفرقة نتج عنها وفاتان وذلك نتيجة حادث وقع مساء اليوم على طريق الجوف حائل .

وفي تفاصيل البلاغ الذي وردت معلوماته لغرفة عمليات الهلال الأحمر بالجوف مساء اليوم على رقم الطوارئ 997 عن وقوع حادث على طريق حائل بالقرب من منتزه ( لايجه ) ونتج عنه عدة إصابات حرجة .

وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لخمسة فرق إسعافية حيث وصلت لموقع الحادث وبعد فرزها للحالات تبين لها وجود سبعة إصابات بالموقع حالتان منها متوفيتان رحمها الله وخمسة إصابات أخرى حرجة تم نقلها لطوارئ مستشفى دومة الجندل العام .

وتهيب هيئة الهلال الأحمر بعموم سالكي الطرق السريعة بالتقيد بحدود السرعة المحددة وعدم تجاوزها لما له من أثر سلبي قد ينتجد عنه حوادث خطيرة .