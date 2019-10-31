احدث الأخبار

أمير الجوف يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين
منطقة الجوف
 نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإسكان
منطقة الجوف
 أمين الجوف يتفقّد المشاريع البلدية في القريات والناصفة والحديثة ويشدد على تحسين الخدمات فيها
منطقة الجوف
 وفاتان و5 إصابات يباشرها الهلال الأحمر بالجوف على طريق حائل
منطقة الجوف
 جامعة بيشة تستضيف اللقاء التعريفي بلائحة الذوق العام
منطقة عسير
 أمانة عسير تنشئ قاعدة بيانات الكترونية للعقارات البلدية المؤجرة وغير المؤجرة
منطقة عسير
 أمانة عسير تنجز مشاريع درء أخطار السيول في لعصان والبديع والموظفين بنسبة 100 %
منطقة عسير
 حرم أمير منطقة الرياض تزف 161 عروساً من فتيات «إنسان»
منطقة الرياض
 رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات: نظام الجامعات الجديد انعكاس حقيقي لرؤية 2030
أبرز المواد
 وظائف إدارية شاغرة في جامعة شقراء
أبرز المواد
 شاهد.. حكمة توقف المباراة من أجل سيلفي مع كاكا
أبرز المواد
 تظاهرات في البقاع وطرابلس وبيروت.. وتعزيزات أمنية وقطع طرق
أبرز المواد
أمير الجوف يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين

أمير الجوف يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين

منطقة الجوف
نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإسكان

نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإسكان

منطقة الجوف
أمين الجوف يتفقّد المشاريع البلدية في القريات والناصفة والحديثة ويشدد على تحسين الخدمات فيها

أمين الجوف يتفقّد المشاريع البلدية في القريات والناصفة والحديثة ويشدد على تحسين الخدمات فيها

منطقة الجوف
وفاتان و5 إصابات يباشرها الهلال الأحمر بالجوف على طريق حائل

وفاتان و5 إصابات يباشرها الهلال الأحمر بالجوف على طريق حائل

منطقة الجوف

وفاتان و5 إصابات يباشرها الهلال الأحمر بالجوف على طريق حائل

وفاتان و5 إصابات يباشرها الهلال الأحمر بالجوف على طريق حائل
http://almnatiq.net/?p=792620
المناطق - الجوف

تعرض سبعة أشخاص لإصابات متفرقة نتج عنها وفاتان وذلك نتيجة حادث وقع مساء اليوم على طريق الجوف حائل .
وفي تفاصيل البلاغ الذي وردت معلوماته لغرفة عمليات الهلال الأحمر بالجوف مساء اليوم على رقم الطوارئ 997 عن وقوع حادث على طريق حائل بالقرب من منتزه ( لايجه ) ونتج عنه عدة إصابات حرجة .
وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لخمسة فرق إسعافية حيث وصلت لموقع الحادث وبعد فرزها للحالات تبين لها وجود سبعة إصابات بالموقع حالتان منها متوفيتان رحمها الله وخمسة إصابات أخرى حرجة تم نقلها لطوارئ مستشفى دومة الجندل العام .
وتهيب هيئة الهلال الأحمر بعموم سالكي الطرق السريعة بالتقيد بحدود السرعة المحددة وعدم تجاوزها لما له من أثر سلبي قد ينتجد عنه حوادث خطيرة .

روابط ذات صلة

أمير الجوف يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين

أمير الجوف يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين
نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإسكان

نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإسكان
أمين الجوف يتفقّد المشاريع البلدية في القريات والناصفة والحديثة ويشدد على تحسين الخدمات فيها

أمين الجوف يتفقّد المشاريع البلدية في القريات والناصفة والحديثة ويشدد على تحسين الخدمات فيها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*