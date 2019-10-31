نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإسكان

المناطق - الجوف :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري.

واستمع سموه خلال الاستقبال عن سير العمل بمشاريع وزارة الإسكان والمنتجات السكنية التي تم توزيعها بالمنطقة ، والتي تشمل شراء وحدات سكنية وأراضي ، وتسليمها لمن تنطبق عليه شروط ذلك.

وأعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على متابعتهم ودعمهم لأعمال الفرع وتذليل ما قد يعترض سير العمل فيه .