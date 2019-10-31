احدث الأخبار

أمير الجوف يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين
منطقة الجوف
 نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإسكان
منطقة الجوف
 أمين الجوف يتفقّد المشاريع البلدية في القريات والناصفة والحديثة ويشدد على تحسين الخدمات فيها
منطقة الجوف
 وفاتان و5 إصابات يباشرها الهلال الأحمر بالجوف على طريق حائل
منطقة الجوف
 جامعة بيشة تستضيف اللقاء التعريفي بلائحة الذوق العام
منطقة عسير
 أمانة عسير تنشئ قاعدة بيانات الكترونية للعقارات البلدية المؤجرة وغير المؤجرة
منطقة عسير
 أمانة عسير تنجز مشاريع درء أخطار السيول في لعصان والبديع والموظفين بنسبة 100 %
منطقة عسير
 حرم أمير منطقة الرياض تزف 161 عروساً من فتيات «إنسان»
منطقة الرياض
 رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات: نظام الجامعات الجديد انعكاس حقيقي لرؤية 2030
أبرز المواد
 وظائف إدارية شاغرة في جامعة شقراء
أبرز المواد
 شاهد.. حكمة توقف المباراة من أجل سيلفي مع كاكا
أبرز المواد
 تظاهرات في البقاع وطرابلس وبيروت.. وتعزيزات أمنية وقطع طرق
أبرز المواد
أمير الجوف يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين

أمير الجوف يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين

منطقة الجوف
نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإسكان

نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإسكان

منطقة الجوف
أمين الجوف يتفقّد المشاريع البلدية في القريات والناصفة والحديثة ويشدد على تحسين الخدمات فيها

أمين الجوف يتفقّد المشاريع البلدية في القريات والناصفة والحديثة ويشدد على تحسين الخدمات فيها

منطقة الجوف
وفاتان و5 إصابات يباشرها الهلال الأحمر بالجوف على طريق حائل

وفاتان و5 إصابات يباشرها الهلال الأحمر بالجوف على طريق حائل

منطقة الجوف

نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإسكان

نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإسكان
http://almnatiq.net/?p=792627
المناطق - الجوف :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري.
واستمع سموه خلال الاستقبال عن سير العمل بمشاريع وزارة الإسكان والمنتجات السكنية التي تم توزيعها بالمنطقة ، والتي تشمل شراء وحدات سكنية وأراضي ، وتسليمها لمن تنطبق عليه شروط ذلك.
وأعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على متابعتهم ودعمهم لأعمال الفرع وتذليل ما قد يعترض سير العمل فيه .

روابط ذات صلة

أمير الجوف يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين

أمير الجوف يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين
أمين الجوف يتفقّد المشاريع البلدية في القريات والناصفة والحديثة ويشدد على تحسين الخدمات فيها

أمين الجوف يتفقّد المشاريع البلدية في القريات والناصفة والحديثة ويشدد على تحسين الخدمات فيها
وفاتان و5 إصابات يباشرها الهلال الأحمر بالجوف على طريق حائل

وفاتان و5 إصابات يباشرها الهلال الأحمر بالجوف على طريق حائل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*