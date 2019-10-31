العثور على ٤ شبان بصحراء الجوف والكشف عن سبب تغيبهم

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استطاع فريق نخبة الشمال لإنقاذ التائهين، أول أمس الثلاثاء، العثور على 4 شبان فقدوا منذ 4 أيام، وهم بصحة جيدة، على بعد 140 كلم جنوب مركز عذفاء بالجوف.

وأكد المتحدث الرسمي لفريق نخبة الشمال، سامي الخليفة، أنه تلقى بلاغاً بفقد 4 شبان كانوا يستقلون سيارتين “إف جي”.

وأوضح “الخليفة” أنه بعد استكمال رصد المعلومات عن المفقودين انطلقت فرقة مكونة من 21 عضواً، استطاعت العثور عليهم مساء أمس وهم في أتم الصحة.

وأشار إلى أنه اتضح أن سبب غياب الشبان أن إحدى سيارتيهما علقت بالرمال فيما تعطلت الأخرى، لافتاً إلى أنه جرى إصلاح المركبة المتعطلة واستخراج المركبة الأخرى.

وأضاف أن ما أسهم في سرعة الوصول للشبان حرصهم على البقاء بجوار السيارتين.