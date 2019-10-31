حصان يعرض نفسه للخطر لإنقاذ رفيقيه وسط حرائق كاليفورنيا

حصان يعرض نفسه للخطر لإنقاذ رفيقيه وسط حرائق كاليفورنيا

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حصان يعرض نفسه للخطر لإنقاذ رفيقيه وسط حرائق كاليفورنيا

حصان يعرض نفسه للخطر لإنقاذ رفيقيه وسط حرائق كاليفورنيا
http://almnatiq.net/?p=792643
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وثق مقطع فيديو التقط خلال حريق في كاليفورنيا الأربعاء حصانا يسرع نحو منطقة مليئة بالدخان متوجها نحو حصانين آخرين لإنقاذهما.
أظهر الفيديو – الذي التقطته عدسات محطة “سي بي أس” خلال تغطية حريق “إيزي فاير” في مدينة سيمي فالي- الحصان وهو يهرول مسرعا إلى منطقة الحريق من أجل إنقاذ الحصانين الآخرين ثم خرج الثلاثة بعد ذلك بعيدا عن منطقة الحريق.
وبدا من الفيديو أن هذا الحصان كان قد تم إنقاذه وإخراجه من منطقة الخطر، لكنه رغم ذلك فضل العودة لإنقاذ الحصانين.
يشار إلى أن الجهات المختصة تحاول السيطرة على حريق “إيزي فاير” الذي اندلع الأربعاء وأتى على حوالي 1300 هكتار من الأراضي ومهددا حوالي 6500 منزل.

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