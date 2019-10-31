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ليفربول يقصي أرسنال ومانشستر يونايتد يفوز على تشلسي ضمن كأس انجلترا

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ليفربول يقصي أرسنال ومانشستر يونايتد يفوز على تشلسي ضمن كأس انجلترا

ليفربول يقصي أرسنال ومانشستر يونايتد يفوز على تشلسي ضمن كأس انجلترا
http://almnatiq.net/?p=792646
المناطق_واس

أحرز كيرتيس جونز ركلة ترجيح في ظهوره الأول بملعب أنفيلد ليقود ليفربول للفوز على أرسنال بعد انتهاء الوقت الأصلي المثير بالتعادل 5-5 ويبلغ دور الثمانية بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم أمس الأربعاء.
وفي مباراة أخرى ضمن ذات البطولة، تأهل فريق مانشستر يونايتد، إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه على مضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب “ستامفورد بريدج” بالعاصمة الإنجليزية “لندن”، ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.
وأكمل بذلك مانشستر يونايتد دور الثمانية لبطولة كأس كاراباو، إلى جانب فرق مانشستر سيتي وإيفرتون وليستر سيتي وأكسفورد يونايتد وكولشيستر يونايتد وأستون فيلا وليفربول.

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