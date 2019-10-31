البيئة»: لا رسوم على استهلاك مياه الآبار في المزارع .. والعدادات لقياس الاستخدامات

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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدم فرض رسوم على استهلاك مياه الآبار في الوقت الحالي، موضحة أن الغرض من تركيب العدادات في المزارع قياس كمية المياه المستخدمة من الآبار، لضمان ترشيد الاستهلاك وفقا للمقننات المائية

ويقصد بالمقنن المائي كمية المياه اللازمة لري مساحة معينة للحصول على أفضل إنتاجية، وفقا للظروف المناخية ونوع المحصول ونوع التربة ونظام الري ونوعية المياه

وقالت الوزارة، “إن إلزام المزارعين بتركيب عدادات على آبار المياه العاملة، يأتي إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9 / 11 / 1428هـ في المادة الثامنة منه التي تنص على “تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقا للمقننات المائية، والنظر مستقبلا في وضع تعريفة على المياه التي تزيد على المقننات المائية”

وأوضحت الوزارة، أنها حاليا لا تفرض رسوما على استهلاك مياه الآبار، داعية أصحاب المزارع إلى ترشيد استهلاك المياه بحسب حاجة المزارع، مشيرة إلى أن مسألة فرض الرسوم على ما زاد على الاستهلاك الطبيعي للمزرعة، ستخضع للدراسة وفقا للمقننات المائية مستقبلا، والهدف هو تحسين أداء المزرعة وخفض تكاليف التشغيل مع وقف هدر المياه

ولفتت إلى أن لكل محصول زراعي كمية استهلاك مائي تمثل احتياجاته، وما زاد عليها يعد خسارة اقتصادية “ثمن الديزل”، وبيئة للأمراض والآفات تؤدي إلى نقص في المحصول، فمثلا، إذا حُدد المقنن المائي لمزرعة نخيل في منطقة الرياض لنظام الري بالتنقيط بمياه عذبة، بنحو ثمانية آلاف متر مكعب للهكتار في العام، فإن ما يزيد على هذه الكمية هو فائض عن حاجة النخيل

وأكدت الوزارة سعيها في جميع أعمالها إلى تحقيق الموازنة بين تطوير القطاع الزراعي ورفع نسبة إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي، وبين المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها لضمان استدامتها