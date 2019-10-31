بومبيو: يجب على أمريكا أن تتصدى للحزب الشيوعي الصيني

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صعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من لهجة الانتقادات التي تستهدف الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قائلا إن بكين تركز على الهيمنة الدولية ويجب التصدي لها

جاءت تصريحات بومبيو في الوقت الذي قالت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها لا تزال تتوقع توقيع المرحلة الأولى من اتفاق لإنهاء حرب تجارية مريرة مع الصين الشهر المقبل على الرغم من انسحاب تشيلي أمس الأربعاء من استضافة قمة منتدى أبك للتجارة حيث

كان المسؤولون الأمريكيون يأملون في أن يجري توقيع الاتفاق

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة لطالما اعتزت بصداقتها مع الشعب الصيني مضيفا أن الحكومة الشيوعية ليست هي الشعب الصيني

وقال بومبيو في كلمة ألقاها في حفل عشاء في معهد هدسون للأبحاث في نيويورك الليلة الماضية إنهم يبحثون عن الأساليب التي تخلق تحديات للولايات المتحدة والعالم ويستخدمونها، ونحن جميعا بحاجة إلى مواجهة هذه التحديات وجها لوجه

وأضاف لم يعد من المعقول تجاهل الاختلافات الأساسية بين نظامينا وتأثير هذه الاختلافات في النظامين على الأمن القومي الأمريكي

والأسبوع الماضي هاجم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سجل الصين في مجال حقوق الإنسان والتجارة والأساليب التي تنتهجها بكين لتوسيع نفوذها العالمي