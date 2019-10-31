احدث الأخبار

65 قتيلاً في حريق قطار ركاب بباكستان
أبرز المواد
 سر الهيكل العظمي الغامض الذي تنافس عليه النازيون والسوفييت
أبرز المواد
 تأسياً بسنة المصطفى.. طلاب مدارس تعليم تبوك يؤدون صلاة الاستسقاء
منطقة تبوك
 نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء
المنطقة الشرقية
 طلاب الجوف يؤدون صلاة الاستسقاء
أبرز المواد
 بومبيو: يجب على أمريكا أن تتصدى للحزب الشيوعي الصيني
أبرز المواد
 المبعوث الأممي إلى اليمن: الأمير محمد بن سلمان يقدم دعماً لايقدر بثمن
أبرز المواد
 أجهزة أبل القديمة تواجه مشاكل الوقت ونظام GPS
أبرز المواد
 شاهد 414 وظيفة شاغرة في النيابة العامة
أبرز المواد
 كيف تحدى الحريري جماعة حزب الله في لبنان
أبرز المواد
 شاهد.. طالب يغافل معلمه أثناء حصة دراسية بالأرجنتين ويخرج مسدس ويصوبه نحوه !
أبرز المواد
 “الراشد” يرد على ادعاءات إيران بأن “السعودية وأميركا” وراء الاحتجاجات في العراق ولبنان.. ويكشف عن أسباب التظاهرات!
أبرز المواد
65 قتيلاً في حريق قطار ركاب بباكستان

65 قتيلاً في حريق قطار ركاب بباكستان

أبرز المواد
سر الهيكل العظمي الغامض الذي تنافس عليه النازيون والسوفييت

سر الهيكل العظمي الغامض الذي تنافس عليه النازيون والسوفييت

أبرز المواد
تأسياً بسنة المصطفى.. طلاب مدارس تعليم تبوك يؤدون صلاة الاستسقاء

تأسياً بسنة المصطفى.. طلاب مدارس تعليم تبوك يؤدون صلاة الاستسقاء

منطقة تبوك
نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

المنطقة الشرقية

65 قتيلاً في حريق قطار ركاب بباكستان

65 قتيلاً في حريق قطار ركاب بباكستان
http://almnatiq.net/?p=792695
المناطق_وكالات

قتل 65 شخصا على الأقل حين اندلعت النيران في قطار ركاب بوسط باكستان كما أعلنت وزيرة الصحة المحلية ياسمين رشيد اليوم الخميس.

وقالت وزيرة الصحة “بحسب المعلومات التي تصلنا من موقع الحادث، فان أكثر من 65 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من أربعين بجروح”.

وأضافت أنه يجري نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة. وبحسب وسائل الإعلام الباكستانية فان النيران اندلعت في القطار في منطقة رحيم يار خان في إقليم البنجاب وسط باكستان.

وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون النيران تلتهم عددا من عربات القطار.

وكتبت الوزيرة الباكستانية لحقوق الإنسان شيرين مزاري في تغريدة على تويتر “مأساة رهيبة في قطار في تيزغام مع انفجار قارورة غاز جلبها احد المسافرين”. وأضافت “صلواتنا وتعازينا لأسر الضحايا”.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن بعض الركاب كانوا يطهون وجبة في القطار حين انفجرت قارورة الغاز.

روابط ذات صلة

سر الهيكل العظمي الغامض الذي تنافس عليه النازيون والسوفييت

سر الهيكل العظمي الغامض الذي تنافس عليه النازيون والسوفييت
طلاب الجوف يؤدون صلاة الاستسقاء

طلاب الجوف يؤدون صلاة الاستسقاء
بومبيو: يجب على أمريكا أن تتصدى للحزب الشيوعي الصيني

بومبيو: يجب على أمريكا أن تتصدى للحزب الشيوعي الصيني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*