معرض السعادة بجامعة القصيم يشهد حضور 2500 طالبة

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أختتمت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب – شطر الطالبات- أمس الأربعاء الموافق 2/3/1441هـ، وعلى مدى يومين، معرضًا بعنوان «يوم السعادة»، وذلك في مقر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ببريدة، بمشاركة 14 كلية من كليات المجتمع، وأحتوى المعرض على عدد من الأركان والعروض المتنوعة، وذلك بهدف بث روح المنافسة بين الطالبات وزرع الشعور بالسعادة بينهن، حيث زار المعرض أكثر من 2500 زائرة على مدار يومين .

وأوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة أمل الربيش، أن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات العمادة لإقامة الأنشطة الطلابية، كما يأتي هذه المعرض الذي ضم عروضًا مرئية عن السعادة، ولوحات فنية، وأشغال يدوية، ورسم حي، إضافة إلى عرض مشاريع للطالبات تتجلى فيها قيمة العطاء وإدخال السعادة على النفوس تحت سقف واحد، بهدف إدخال السعادة على المجتمع، مشيرة إلى أنه قد تم تجهيز عدد من الأركان لتقديم الهدايا للأطفال، كما تخلل المعرض زيارة لدار المسنين “التأهيل الشامل لرعاية المسنين” وتم تقديم الهدايا وإدخال السرور على قلوبهم.

وأضافت “الربيش” أن يوم السعادة تخلله أيضا عرض أفضل خمس مشاركات بالفيلم المرئي عن السعادة، ومن ثم تكريم المراكز الأولى في المسابقة، وتكريم الكليات المشاركة بدروع تذكارية، كما صاحب المعرض دورة تدريبية بعنوان “كيف تكوني سعيدة؟” قدمها الدكتور عبدالعزيز الأحمد بحضور 200 طالبة.