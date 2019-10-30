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تأسياً بسنة المصطفى.. طلاب مدارس تعليم تبوك يؤدون صلاة الاستسقاء
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تأسياً بسنة المصطفى.. طلاب مدارس تعليم تبوك يؤدون صلاة الاستسقاء

تأسياً بسنة المصطفى.. طلاب مدارس تعليم تبوك يؤدون صلاة الاستسقاء

منطقة تبوك
نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

المنطقة الشرقية
طلاب الجوف يؤدون صلاة الاستسقاء

طلاب الجوف يؤدون صلاة الاستسقاء

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تأسياً بسنة المصطفى.. طلاب مدارس تعليم تبوك يؤدون صلاة الاستسقاء

تأسياً بسنة المصطفى.. طلاب مدارس تعليم تبوك يؤدون صلاة الاستسقاء
http://almnatiq.net/?p=792718
المناطق_فايز السميري
أدى طلاب مدارس التعليم العام في منطقة تبوك، صباح اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء في مدارسهم؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالتأسي بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة صلاة الاستسقاء عند حاجة البلاد والعباد إلى نزول المطر.
وأتاحت بعض مدارس المنطقة الفرصة للطلاب المتميزين بإمامة زملائهم، والخطبة في صلاة الاستسقاء اليوم.
من جانبه نوه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمشاركة المشرفين التربويين وقادة المدارس والإداريين والمعلمين مع أبنائهم الطلاب في صلاة الاستسقاء سائلاً الله أن يستجيب الدعاء ويُنزل الغيث، وأن تشملنا رحمة رب العالمين.

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