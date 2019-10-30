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نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

المنطقة الشرقية
طلاب الجوف يؤدون صلاة الاستسقاء

طلاب الجوف يؤدون صلاة الاستسقاء

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نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء
http://almnatiq.net/?p=792719
المناطق_عبدالله السعيدي
تأسياً بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وانفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، أدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم (الخميس) صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الخبر.
وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ عمر بن فيصل الدويش مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، الذي حث المصلين في خطبته على تذكر نعم الله، والعمل على شكرها بالأقوال والأفعال، ومنها نعمة الأمن ورغد العيش التي تنعم بها بلادنا، ونعمة الماء التي تقوم عليها الحياة، مذكراً بوجوب اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، والعزم الصادق على التوبة وترك الذنوب، مشيراً إلى أن على كل فرد تأدية ما أمر الله به، فمن أخر زكاته وجب عليه المسارعة في اخراجها، ومن قطع رحمه بادر بوصلها، ومن اعتاد لسانه على الغيبة والنميمة وجب عليه تركها، وغير ذلك من الأقوال والأعمال التي ترضي المولى عز وجل، سائلاً الله أن يغيث البلاد والعباد، وأن يجعلها سقيا خير وبركة، وأن يجعلها على رؤوس الجبال وبطون الأودية، وينبت بها الزرع، مختتماً خطبته بالتذكير بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقلب الرداء، تفاؤلاً بتبدل الأحوال إلى الأفضل.
حضر الصلاة سعادة محافظ الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان، ومدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش.

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