انعقاد الاجتماع الأول لجمعية “صحة المرأة” بمنطقة عسير

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عقدت جمعية “صحة المرأة” بمنطقة عسير اجتماعها الأول مساء أمس الأربعاء الـموافق ١٤٤١/٣/٢ هـ وذلك بحضور رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة سماح الرحيلي وصاحب فكرة الجمعية والعضو المؤسس سعيد ال هقشة والأخصائي حسن ال مشاري والمدير المالي للجمعية نورة الصوقعي وعدد من الأعضاء المؤسسين ، وذلك بمقر المجلس التنسيقي في قرية المفتاحة بأبها.

وابتدأ الاجتماع بكلمة الافتتاح لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة سماح الرحيلي التي رحبت فيها بالحضور من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية وهنأتهم بالموافقة على تأسيس الجمعية لخدمة أهالي المنطقة ولتقديم الهدف من هذه الجمعية التخصصية في مجال صحة المرأة بمنطقة عسير .

وقالت الدكتورة الرحيلي في كلمتها “يطيب لي في هذا اليوم أن أعلن عن انطلاق أعمال الجمعية بعد صدور قرار اعتمادها بالرقم الوزاري رقم “٢١٠٢٣٣”

والصادر بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٥ هـ من قبل معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية كما تم تسجيل الجمعية بالسجل الخاص بالجمعيات الأهلية برقم ١٣٩٠ ومقرها الرئيسي أبها .

وأضافت “هنا يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ، وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظهم الله ، وإلى سمو سيدي أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – وهو الداعم الأول للعمل الخيري بالمنطقة.

كما أتقدم بالشكر والعرفان لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وسعادة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير وجميع منسوبيها وكل من وقف وأسس وساهم في انشاء الجمعية التي ستسهم بإذن الله في خدمة أهالي منطقة عسير في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وأهل الخير والنبل والوفاء ، إلى جانب دعم ومؤازرة هذه الجمعية الفتية حتى تنطلق بعون الله نحو تحقيق الأهداف المنشودة وتقديم الخدمة الأفضل في المجال الصحي المستويات وذلك تحقيقا لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠م .

ثم تم التعريف بالأعضاء الذين تباينت تخصصاتهم مابين المجال الطبي والتمريض والمجال التطوعي والإعلامي .

بعد ذلك تمت مناقشة إقرار الهيكل الإداري والتنظيمي وتوزيع المهام ثم التعريف بالجمعية وصياغة الرؤية والرسالة ومراجعة الأهداف التفصيلية وإقرارها.

إلى ذلك تم تحديد آلية اختيار شعار الجمعية والبدء بالتنسيق الإعلامي من خلال خطة إعلامية مقترحة.

ومن جانبه عبر صاحب فكرة الجمعية والعضو المؤسس سعيد ال هقشة عن سعادته لرؤية هذه الجمعية للنور واعتمادها لخدمة المرأة في منطقة عسير فيما يتعلق بأهم الجوانب الحياتية لها وهو الجانب الصحي موضحا أنه تم انشاء الجمعية على عدد من الأسس والأهداف التي سيتم السعي إلى تحقيقها في ظل دعم الجهات المعنية وبتظافر جهود الأعضاء ومساهمات رجال الأعمال وأعيان المنطقة ، خاصة وأن الجمعية متفردة بفكرتها وأهدافها.

وأضاف ال هقشة أن من أبرز ما تهدف إليه الجمعية هو تفعيل برنامج متكامل لتعزيز صحة المرأة وتقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية حسب التوصيات المعتمدة عالميا و ميدانيا وعبر موقع الجمعية الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بالمرأة صحيا واجتماعيا وثقافيا ، محليا وعالميا.

وأضاف أن من الأهداف أيضا دعم الأبحاث العلمية فيما يخص المرأة في الجوانب الصحية والاجتماعية والثقافية ، ودعم وتأهيل الكوادر الصحية والتطوعية المعنية بصحة المرأة بما تتطلب من دورات وندوات تدريبية .