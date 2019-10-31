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الجوازات : 28190 سائحاً قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية عبر كافة المنافذ خلال شهر

الجوازات : 28190 سائحاً قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية عبر كافة المنافذ خلال شهر

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الجوازات : 28190 سائحاً قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية عبر كافة المنافذ خلال شهر

الجوازات : 28190 سائحاً قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية عبر كافة المنافذ خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=792752

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد القادمين إلى المملكة بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية خلال الفترة من 28/ 1 / 1441هـ حتى 2 / 3 / 1441هـ بلغ ( 28190) سائحاً تم استقبالهم عبر جميع منافذ المملكة الدولية ( الجوية والبرية والبحرية ) .
وأشارت الجوازات إلى أنه بإمكان السائح التقدم للحصول على التأشيرة قبل مغادرته إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية : visa.visitsaudi.com , أو عند الوصول إلى المملكة عبر جميع المنافذ لإصدار التأشيرة السياحية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب الجوازات لإصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول.
وأفادت الجوازات أن التأشيرة السياحية تتيح للسائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، بحيث يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراض المملكة، كما يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوماً خلال السنة الواحدة.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها قامت بتجهيز كافة إدارات الجوازات بالمنافذ بالأجهزة التقنية الحديثة الخاصة بإصدار التأشيرة السياحية ، ودعمها بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة.

 

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