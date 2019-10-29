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الكلية التقنية بنجران تختتم مشاركتها بعدد 40 وظيفة لمتدربيها بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف وبالشراكة مع مكتبة جرير

الكلية التقنية بنجران تختتم مشاركتها بعدد 40 وظيفة لمتدربيها بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف وبالشراكة مع مكتبة جرير

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الكلية التقنية بنجران تختتم مشاركتها بعدد 40 وظيفة لمتدربيها بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف وبالشراكة مع مكتبة جرير

الكلية التقنية بنجران تختتم مشاركتها بعدد 40 وظيفة لمتدربيها بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف وبالشراكة مع مكتبة جرير
http://almnatiq.net/?p=792757
المناطق - نجران

اختتمت الكلية التقنية بنجران بتوفير عدد 40 وظيفة لمتدربيها من خلال مشاركتها بملتقى التوظيف بالتعاون مركز طاقات للتوظيف وبالشراكة مع مكتبة جرير وتأتي المشاركة مواكبة ومساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر ولدعم سوق العمل بالكوادر الوطنية المدربة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لوطننا الغالي.

وأبان المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبد الله آل عتيق بأن الملتقى يهدف الى نشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع بالإَضافة إلى أن انه يحمل بين طياته فرصاً وظيفية للخريجين في جميع التخصصات التي تدرب عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالكلية.

 

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