مسابقة الأحساء الوطنية للتصوير توثّق صور الإرادة والإبداع لذوي الإعاقة

المناطق - الأحساء

في مبادرة مجتمعية نوعية أطلقت مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير دورتها العاشرة، تحت محور “حياة مٌلهمة” لمحاكاة وتوثيق صور ونماذج الإرادة الجامحة والعزيمة الشامخة والإبداع والابتكار لذوي الإعاقة في مواجهة تحديات الحياة والعمل وبعث الأمل.

وشهد المؤتمر الصحفي المؤتمر الخاص بتدشين المسابقة في دورتها الجديدة، والذي عُقد مساء الأربعاء 02/03/1441هـ الموافق 30/10/2019م، بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور الأستاذ عبدالعزيز الموسى، نائب رئيس الغرفة والأستاذ عبداللطيف الجعفري المدير التنفيذي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء والأستاذ عماد الغدير عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتور ابراهيم المبارك أمين عام الغرفة وعدد من الإعلاميين والمهتمين، الإعلان عن اختيار محور المسابقة لرصد قصص ابداع وكفاح ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية بالإضافة إلى اطلاق الموقع الإلكتروني للمسابقة إيذانا بالبدء في استقبال المشاركات ضمن محوري الصور الفوتوغرافية والأفلام القصيرة.

وثمّن المشاركون في المؤتمر الذي أداره الأستاذ خالد القحطاني مدير الاتصال المؤسسي بالغرفة والمشرف العام على المسابقة، هذه الالتفاتة المتميزة للمسابقة لهذا المحور المهم الذي يحاكي وصولها لمرحلة متقدمة من النضج والاحترافية المهنية والشفافية، معبّرين عن تطلعهم بأن تواصل في دورتها الجديدة، اسهامها الواضح في تعزيز حضور ودور الصورة والأفلام القصيرة في إبراز المحاور التنموية والقضايا المجتمعية.

وخلال كلمات المؤتمر أوضح الأستاذ عبدالعزيز الموسى نائب رئيس الغرفة، إن إطلاق ورعاية المسابقة منذ انطلاقتها في عام 2009، جاء امتدادًا طبيعيًا لرسالة ودور الغرفة تجاه رعاية المبدعين ودعم المواهب الشابة وتأكيدًا على اهتمام الغرفة بتفعيل أدوات وروافد الحراك الإبداعي والفني مثمنًا اختيار محور المسابقة لهذا العام، مقدمًا شكره لراعي وشركاء المسابقة ومشرفيها الفنيين والتقنيين وكل المشاركين فيها من هواة ومحترفين ومبدعين.

ومن جهته أكد الدكتور ابراهيم المبارك أمين عام الغرفة أهمية ودور وتأثير الصورة في عالم اليوم، حيث أصبحت لغةً شعبية عالمية ووسيلة اتصالٍ ثقافية فنية تتعدى الاستخدامات النّظرية للصورة فحسب، مبينًا أن عدد المشاركين في المسابقة منذ انطلاقتها في عام 2009، وحتى نسختها التاسعة في العام الماضي، بلغ نحو 4800 مشارك ومشاركة، شاركوا بأكثر من 15000 صورة، شملت مجالات محاور الدورات التسع المتعاقبة، مشيرًا إلى نجاح المسابقة في تشكيل حضور فني وثقافي قوي، هو مصدر فخر وسعادة للغرفة ومجتمع الأعمال بالأحساء.

ومن جانبه، أكد الأستاذ عبداللطيف الجعفري المدير التنفيذي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، أن الجمعية تفخر وتسعد بدور ومساهمات غرفة الأحساء المجتمعية والتنموية المختلفة وكذلك دعمها المستمر للجمعية، مبينًا أن محور المسابقة لهذه الدورة “حياة مُلهمة” هو تأكيد عملي على مدى اهتمام وعناية قطاع الأعمال بذوي الإعاقة واعتراف بحقهم في مواجهة تحديات الحياة اليومية، متطلعًا لأن تسهم المسابقة في إثراء المكتبة العربية والخليجية والسعودية بصور وأفلام مُبدعة ومُلهمة لذوي الإعاقة السعوديين.

وعبّر الأستاذ عبدالرحمن الغدير ممثل مجموعة الغدير القابضة الشريك الراعي للمسابقة عن سعادتهم بمشاركة الغرفة في تقديم الدعم والرعاية لمثل هذه المشاريع المجتمعية والفعاليات الرائدة والهادفة، مؤكدًا أن رعايتهم للمسابقة هو واجب أخلاقي وطني والتزام اجتماعي عملي تجاه أخوتنا من ذوي الإعاقة يحاكي خطط وبرامج المسؤولية المجتمعية بالمجموعة، داعيًا الله بالتوفيق والسداد للجميع.

ومن جهته أكد الأستاذ إبراهيم الحساوي رئيس مجلس إدارة شركة نون فن للإنتاج الإعلامي الشريك الإبداعي للمسابقة في هذه النسخة، أنهم يشعرون بالفخر والسعادة للقيام بهذه المهمة الكبيرة مبينًا أن محور المسابقة يحملهم مسؤولية تجاه تقديم عمل متميّز يليق بذوي الإعاقة هذه الفئة الغالية والعزيزة من المجتمع وكذلك الغرفة والأحساء والوطن، معلنًا بدء التقديم للمسابقة من اليوم وحتى 30 ديسمبر 2019.

يُشار إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز دور الغرفة الرائد في إبراز صور الحياة المجتمعية والقضايا الانسانية والمعالم الحضارية والسياحية بالأحساء والمساهمة في الارتقاء بفن التصوير وتعزيز حضوره في المنابر الثقافية، وكذلك دعم وتشجيع المصورين المحترفين والهواة والموهوبين.

والجدير ذكره أنه يمكن الاطلاع على شروط واحكام وجوائز وتفاصيل المسابقة والمشاركة فيها من خلال زيارة موقع المسابقة على WWW.acnpc.sa.