احدث الأخبار

محافظ الشماسية يزور مهرجان تمور الفنخاء في الكهفه
منطقة القصيم
 مسابقة الأحساء الوطنية للتصوير توثّق صور الإرادة والإبداع لذوي الإعاقة
المنطقة الشرقية
 وفد من لجنة الجبيل للطوارئ “جماعة ” يزور الهيئة الملكية للاطلاع على قصة إنشائها وعوامل نجاح النهضة بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 الكلية التقنية بنجران تختتم مشاركتها بعدد 40 وظيفة لمتدربيها بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف وبالشراكة مع مكتبة جرير
منطقة نجران
 الجوازات : 28190 سائحاً قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية عبر كافة المنافذ خلال شهر
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون
أبرز المواد
 الدولار يهبط بعد تحرك مجلس الاحتياطي وتراجع تشيلي عن استضافة قمة “أبك”
أبرز المواد
 هدف: يدعو منشآت القطاع الخاص الراغبة بالمشاركة في “لقاءات جازان” إلى التسجيل إلكترونيا
أبرز المواد
 “أرامكو” تحدد سعر البروبان عند 430 دولارا للطن في نوفمبر
أبرز المواد
 معرض السعادة بجامعة القصيم يشهد حضور 2500 طالبة
منطقة القصيم
 انعقاد الاجتماع الأول لجمعية “صحة المرأة” بمنطقة عسير
أبرز المواد
 منظمة الإبل الدولية تعقد الملتقى الأوروبي الأول لمزارع الإبل في سويسرا
أبرز المواد
محافظ الشماسية يزور مهرجان تمور الفنخاء في الكهفه

محافظ الشماسية يزور مهرجان تمور الفنخاء في الكهفه

منطقة القصيم
مسابقة الأحساء الوطنية للتصوير توثّق صور الإرادة والإبداع لذوي الإعاقة

مسابقة الأحساء الوطنية للتصوير توثّق صور الإرادة والإبداع لذوي الإعاقة

المنطقة الشرقية
وفد من لجنة الجبيل للطوارئ “جماعة ” يزور الهيئة الملكية للاطلاع على قصة إنشائها وعوامل نجاح النهضة بمدينة الجبيل الصناعية

وفد من لجنة الجبيل للطوارئ “جماعة ” يزور الهيئة الملكية للاطلاع على قصة إنشائها وعوامل نجاح النهضة بمدينة الجبيل الصناعية

المنطقة الشرقية
الكلية التقنية بنجران تختتم مشاركتها بعدد 40 وظيفة لمتدربيها بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف وبالشراكة مع مكتبة جرير

الكلية التقنية بنجران تختتم مشاركتها بعدد 40 وظيفة لمتدربيها بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف وبالشراكة مع مكتبة جرير

منطقة نجران

محافظ الشماسية يزور مهرجان تمور الفنخاء في الكهفه

محافظ الشماسية يزور مهرجان تمور الفنخاء في الكهفه
http://almnatiq.net/?p=792770
المناطق - القصيم

زار محافظ الشماسية فهد الراضي يوم الأربعاء مهرجان تمور (الفنخاء) والمقام في الكهفه بمنطقة حائل يرافقه رئيس بلدية محافظة الشماسية المهندس فيصل الفهيد ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة عبدالله الفوزان وعدد من رجال الأعمال.

وفور وصول المحافظ كان في استقباله رئيس بلدية الكهفه المهندس عبدالله الشمري، وتجول محافظ الشماسية ومرافقيه على المهرجان وأطلعوا على ما يتضمنه من أنواع التمور ومشتقاتها، وعدّ الراضي المهرجان فرصة كبيرة للحراك الاقتصادي في منطقة حائل, وخطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤية 2030، متمنياً التوفيق للقائمين على المهرجان.

روابط ذات صلة

معرض السعادة بجامعة القصيم يشهد حضور 2500 طالبة

معرض السعادة بجامعة القصيم يشهد حضور 2500 طالبة
جامعة القصيم تستهدف عمال النظافة بمدينة بريدة من خلال حملة «صحتك تهمنا»

جامعة القصيم تستهدف عمال النظافة بمدينة بريدة من خلال حملة «صحتك تهمنا»
مركز الموهوبات بتعليم القصيم يقدم برامج تطويرية للإبداع

مركز الموهوبات بتعليم القصيم يقدم برامج تطويرية للإبداع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*