محافظ الشماسية يزور مهرجان تمور الفنخاء في الكهفه

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زار محافظ الشماسية فهد الراضي يوم الأربعاء مهرجان تمور (الفنخاء) والمقام في الكهفه بمنطقة حائل يرافقه رئيس بلدية محافظة الشماسية المهندس فيصل الفهيد ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة عبدالله الفوزان وعدد من رجال الأعمال.

وفور وصول المحافظ كان في استقباله رئيس بلدية الكهفه المهندس عبدالله الشمري، وتجول محافظ الشماسية ومرافقيه على المهرجان وأطلعوا على ما يتضمنه من أنواع التمور ومشتقاتها، وعدّ الراضي المهرجان فرصة كبيرة للحراك الاقتصادي في منطقة حائل, وخطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤية 2030، متمنياً التوفيق للقائمين على المهرجان.