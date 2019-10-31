الاستعانة بالوسطاء العقاريين لدفع إيجارات المتعثرين السعوديين

المناطق - متابعات

أقرت الجهات العليا، أخيراً توجيه وزارتي «العدل، والإسكان» بالاتفاق على صيغة للإشعار عن المستأجر السعودي (المنفذ ضده)، والمستحق للدعم، سواء للمستأجرين الموثقين لعقود الإيجار إلكترونياً الموثقة في شبكة «إيجار»، والعقود الورقية السابقة لإطلاق شبكة إيجار، في حالتي «سداد الأجرة» و«إخلاء العين المؤجرة» ..وفقا لـ عكاظ .

ووفقاً للتوجيهات، ستنشأ لجنة مركزية بدلاً عن «لجان المناطق والمحافظات»، ويكون مقرها في مدينة الرياض، تتولى دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، واقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفذ ضده، بالتعاون مع الوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة «إيجار» عند الحاجة.

وكانت منصة «جود» التابعة لوزارة الإسكان والمختصة بحصر الأسر الأشد حاجة لتوفير مسكن، قد أظهرت بياناتها تراجع عدد الأسر الأشد حاجة لتوفير المسكن إلى 91% في شهر أكتوبر الجاري مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، إذ بلغ عدد الحالات المكتملة لدى المنصة 160 حالة.