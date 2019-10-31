احدث الأخبار

وزير المالية: المملكة أحرزت تقدماً كبيراً في عمليات الإصلاح مقارنة بالدول الأخرى
أبرز المواد
 الأمير فهد بن جلوي: المملكة حريصة على دعم مكافحة المنشطات وتوفير بيئة رياضية مناسبة للمنافسة الشريفة
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تطلق برنامج “التثقيف التعليمي المهني” بالتعاون مع تعليم المنطقة
منطقة نجران
 تفاعل مع الدورة 24 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال المعوقين
أبرز المواد
 الأميرة جواهر بنت نايف ترعى تخريج الدفعة السابعة من طالبات جامعة الأمير محمد بن فهد
المنطقة الشرقية
 “من أجلك” تجمع خدمات القطاع الخاص لمنسوبي “تعليم القصيم”
منطقة القصيم
 الاستعانة بالوسطاء العقاريين لدفع إيجارات المتعثرين السعوديين
أبرز المواد
 حريق يلتهم أقدم قطارات باكستان.. 65 قتيلاً و40 جريحاً
أبرز المواد
 قائد حرس الحدود بعسير يكرّم رئيس بلدية الساحل
منطقة عسير
 محافظ الشماسية يزور مهرجان تمور الفنخاء في الكهفه
منطقة القصيم
 مسابقة الأحساء الوطنية للتصوير توثّق صور الإرادة والإبداع لذوي الإعاقة
المنطقة الشرقية
 وفد من لجنة الجبيل للطوارئ “جماعة ” يزور الهيئة الملكية للاطلاع على قصة إنشائها وعوامل نجاح النهضة بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
وزير المالية: المملكة أحرزت تقدماً كبيراً في عمليات الإصلاح مقارنة بالدول الأخرى

وزير المالية: المملكة أحرزت تقدماً كبيراً في عمليات الإصلاح مقارنة بالدول الأخرى

أبرز المواد
الأمير فهد بن جلوي: المملكة حريصة على دعم مكافحة المنشطات وتوفير بيئة رياضية مناسبة للمنافسة الشريفة

الأمير فهد بن جلوي: المملكة حريصة على دعم مكافحة المنشطات وتوفير بيئة رياضية مناسبة للمنافسة الشريفة

أبرز المواد
الكلية التقنية بنجران تطلق برنامج “التثقيف التعليمي المهني” بالتعاون مع تعليم المنطقة

الكلية التقنية بنجران تطلق برنامج “التثقيف التعليمي المهني” بالتعاون مع تعليم المنطقة

منطقة نجران
تفاعل مع الدورة 24 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال المعوقين

تفاعل مع الدورة 24 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال المعوقين

أبرز المواد

الاستعانة بالوسطاء العقاريين لدفع إيجارات المتعثرين السعوديين

الاستعانة بالوسطاء العقاريين لدفع إيجارات المتعثرين السعوديين
http://almnatiq.net/?p=792780
المناطق - متابعات

أقرت الجهات العليا، أخيراً توجيه وزارتي «العدل، والإسكان» بالاتفاق على صيغة للإشعار عن المستأجر السعودي (المنفذ ضده)، والمستحق للدعم، سواء للمستأجرين الموثقين لعقود الإيجار إلكترونياً الموثقة في شبكة «إيجار»، والعقود الورقية السابقة لإطلاق شبكة إيجار، في حالتي «سداد الأجرة» و«إخلاء العين المؤجرة» ..وفقا لـ عكاظ .

ووفقاً للتوجيهات، ستنشأ لجنة مركزية بدلاً عن «لجان المناطق والمحافظات»، ويكون مقرها في مدينة الرياض، تتولى دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، واقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفذ ضده، بالتعاون مع الوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة «إيجار» عند الحاجة.

وكانت منصة «جود» التابعة لوزارة الإسكان والمختصة بحصر الأسر الأشد حاجة لتوفير مسكن، قد أظهرت بياناتها تراجع عدد الأسر الأشد حاجة لتوفير المسكن إلى 91% في شهر أكتوبر الجاري مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، إذ بلغ عدد الحالات المكتملة لدى المنصة 160 حالة.

روابط ذات صلة

وزير المالية: المملكة أحرزت تقدماً كبيراً في عمليات الإصلاح مقارنة بالدول الأخرى

وزير المالية: المملكة أحرزت تقدماً كبيراً في عمليات الإصلاح مقارنة بالدول الأخرى
الأمير فهد بن جلوي: المملكة حريصة على دعم مكافحة المنشطات وتوفير بيئة رياضية مناسبة للمنافسة الشريفة

الأمير فهد بن جلوي: المملكة حريصة على دعم مكافحة المنشطات وتوفير بيئة رياضية مناسبة للمنافسة الشريفة
تفاعل مع الدورة 24 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال المعوقين

تفاعل مع الدورة 24 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال المعوقين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*