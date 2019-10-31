“من أجلك” تجمع خدمات القطاع الخاص لمنسوبي “تعليم القصيم”

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم منصة “من أجلك” كمبادرة تسويقية وخدمية، لجميع منسوبيها من البنين والبنات، وتحوي العديد من العروض المخفضة والمميزة، التي تقدمها جهات القطاع الخاص والحكومي؛ لتحقيق تطلعات المشهد التعليمي من الشراكات المجتمعية.

حيث دشن مدير عام التعليم بمنطقة القصيم صالح الجاسر، وبحضور مدير الإدارة المالية والإدارية خالد السماعيل، ومدير إدارة الموارد البشرية فوزان الفوزان، ومدير وحدة التواصل الداخلي عبد العزيز المطلق، منصة “من أجلك” التي تأتي كوعاء يحتضن العديد من العروض والفرص التسويقية المخفضة والخاصة، لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم القصيم، والمقدمة من قبل جهات القطاع الخاص والحكومي، بما يخص مجال الفندقة والشقق، والمستشفيات الخاصة والمستوصفات الأهلية، والأسواق والمحال التجارية، ومراكز العناية بالصحة والرياضة، وتنظيم الرحلات، وغيرها من الفرص والعروض المقدمة.

وقد بارك المدير العام مثل تلك الجهود التي عملت إدارة التواصل الداخلي على تحقيقها وعرضها عبر نظام تقني ميسر، يحقق لجميع المستهدفين سرعة وسهولة الوصول لتلك الخدمات، مهيبًا بالجميع الاستفادة من تلك الخدمات، واستثمار تلك العروض التي تخص قطاع التعليم.

بدوره بين مدير وحدة التواصل الداخلي في إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، عبد العزيز المطلق، أن منصة “من أجلك” وعاء يجمع ما يستفيده منتسب التعليم من الخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص والحكومي، وامتيازات التخفيض والعروض التسويقية الخاصة.