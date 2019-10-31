الأميرة جواهر بنت نايف ترعى تخريج الدفعة السابعة من طالبات جامعة الأمير محمد بن فهد

المناطق - فتحية العبدالله

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، أحتفلت جامعة الأمير محمد بن فهد بتخريج الدفعة السابعة من طالباتها مساء يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 ، وذلك بتخريج (496) طالبة من مختلف كليات الجامعة في مرحلتَيْ البكالوريوس والماجستير. وسط أجواء احتفالية بهجيت جمعت الخريجات وأهاليهن.

وقدم سعادة مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، شكره الجزيل لسمو الأميرة جواهر بنت نايف على رعايتها لهذا الحفل، كما قدم شكره الجزيل لصاحبة السموالأميرة عبير بنت فيصل حرم سمو أمير المنطقة الشرقية حفظ الله على حضورها ومشاركتها الخريجات فرحتهن.

وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن الجامعة أحتفلت بتخريج الدفعة السابعة من طالبتها ودفعتهم بكل فخر وأعتزاز إلى مرحلة جديدة من حياتهم وهي مرحلة سوق العمل بعد أن هيأت لهم كافة المتطلبات الرئيسية للدخول في السوق المحلي والعالمي.

ولفت الدكتور الأنصاري أن للجامعة رسالة أبداعية معاصرة تتمحور في كونها حصاً للفكر وموطناً للإبداع ومشعل للمعرفة في الحضارة الأنسانية، وإلتزاماً بهذا المفهوم رسم مؤسس الجامعة وقائد نهضتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رؤيتها ورسالتها حتى وصلت للتميز محلياً وعالمياً

وأضاف أن سموه الكريم الذي لا يزال – حفظه الله – يحتضنها ويرعاها في كل مسار، ويقودها إلى أن تكون جامعة مرموقة، تأخذ مكانتها بين الجامعات العالمية، لاتزال تنتهج النهج نفسه في تخريج طلابها بأعلى المعايير الأكاديمية وتدعيمهم بالخبرات اللازمة لدخول هذا السوق.

مشيراً إلى ان الجامعة تفتخر بأحتضان كبرى شركات المنطقة لعدد كبير من خريجها مما يشكل مصدر فخر واعتزاز للجامعة ومنسوبيها.

وقدم الدكتور الأنصاري شكره وتقديره لسمو الأمير محمد بن فهد رئيس مجلس أمناء الجامعة على على ما قدمه ويقدمه لهذه الجامعة وأهتمامه حفظه الله بتسهيل كافة العقبات لطلاب الجامعة ودعمهم من يومهم الدراسي الأول وحتى التحاقهم بسوق العمل.

كما قدم شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهما الله على مايولونه من أهتمام للجامعة وفعاليتها

وختم حديثه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء على متابعته الدائمة لخطط الجامعة وأعمالها