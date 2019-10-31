الكلية التقنية بنجران تطلق برنامج “التثقيف التعليمي المهني” بالتعاون مع تعليم المنطقة

المناطق - نجران

أطلقت الكلية التقنية بنجران أمس، بالتعاون مع إدارة تعليم المنطقة، برنامج “التثقيف التعليمي المهني”، الموجه لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك بمدرسة الشيخ عبد العزيز بن باز الثانوية بمدينة نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الثانوية لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وكذلك توجيه الطلاب للتخصصات والأقسام التدريبية، وقدراتهم واحتياجات سوق العمل وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو بعض الأعمال والمهن وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توجيه الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة، وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

وأكد ” آل عتيق” أن البرنامج يتضمن عدة محاور منها التعريف بهوية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإعطاء نبذه عن الكلية التقنية وأنشطتها وتخصصاتها التقنية والمهنية، وكيفية الانخراط في المجال التقني والمهني، وتحديد الميول المهني، وأهمية المهنة في سوق العمل.

وأشار “آل عتيق” إلى أن البرنامج مستمر حتى الـ 23 من الشهر الجاري، في عدد من مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة.