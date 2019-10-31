تحديد مواعيد الدوام الشتوي في مدارس ظهران الجنوب

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تبدأ مدارس البنين والبنات التابعة لإدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب من الأحد المقبل تطبيق الدوام الشتوي, حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 7.15 صباحاً، وتبدأ أولى الحصص عند الساعة 7.30 صباحاً.

من جهته دعا مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد هباش أبو حديد قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة، متمنيا لهم التوفيق لتحقيق أقصى معدلات النجاح هذا العام الدراسي وكل الأعوام المقبلة.