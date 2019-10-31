الكلية التقنية بنجران تختتم دورات الأسبوع الأول لبرنامج التدريب المجتمعي “أُتقن”

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اختتمت الكلية التقنية بنجران أمس، دورات الأسبوع الأول من برامج التدريب المجتمعي “أُتقن” في “مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، والأمن السيبراني وصيانة الجوال.

وأفاد المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن التسجيل مستمر في برامج التدريب المجتمعي “أُتقن” في مرحلته الخامسة من خلال الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa ، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ الدورات التدريبية خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، حيث ستكون مدة كل دورة تدريبية أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية.

موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تحقيق المسئولية الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الوحدات التدريبية لخدمة المجتمع.

وبين أن البرنامج يأتي انطلاقا من دور المؤسسة في تأهيل المواطنين والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني لديهم، حيث سيتم تقديم هذه البرامج التدريبية بالكلية التقنية بنجران بمرحلتها الخامسة في مجالات، مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، ومبادئ صيانة السيارات، وصيانة الجوال والأمن السيبراني ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور.